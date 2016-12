Aunque no les guste

Siempre he pensado que la verdadera función de un político es trabajar para mejorar la vida de todos nuestros vecinos. Más allá de ideologías, colores políticos o amistades. Así pensamos y así trabajamos en Ciutadans (C’s) Calafell.

Siempre he escuchado decir a los que llevan mucho tiempo en la política municipal de Calafell que la política antes era otra cosa, que era diferente, que prevalecía el interés del vecino antes que las siglas. Por suerte, esa lección ya la tenemos aprendida en Ciutadans antes de entrar en el Consistorio. Aunque a muchos no les guste, somos consecuentes con nuestras palabras y mantenemos nuestros principios democráticos. Respetamos las leyes, el Estatut de Cataluña y la Constitución.

Últimamente, otros miran para otro lado y se ponen de perfil cuando toca defender las bases de la Democracia, la convivencia en igualdad de nuestras dos lenguas, el catalán y el español); y se abstienen cuando toca votar una moción de Ciutadans para rechazar ‘el procés’. Me refiero al equipo de gobierno liderado por el PSC, que se abstiene cuando se trata de censurar la deriva separatista.

Hace un año, C’s dio su apoyo al equipo de gobierno pero tuvimos que retirarlo irremediablemente por no corresponderse sus palabras y sus compromisos con la realidad. La inicial deriva separatista que ha permitido un acercamiento del Consistorio a la AMI que ha culminado con unas ordenanzas fiscales que penalizan económicamente a familias, autónomos y empresarios de Calafell. En Ciutadans apostamos por priorizar, optimizar recursos y no subir los impuestos a los vecinos.

Para ayudar a nuestra economía local, hemos presentado una iniciativa para comprobar y regularizar los pagos en concepto de las tasas que las compañías suministradoras de servicios básicos deben pagar por el servicio exacto que prestan. Tenemos que saber primero con lo que contamos y luego saber qué hacer con esos recursos para mejorar el municipio; y qué no querer hacer y para eso meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos constantemente.

Como decía, siempre he pensado que la verdadera función de un político es trabajar para mejorar la vida de todos nuestros vecinos. Aunque se nos critique por hacer nuestro trabajo, seguiremos reuniéndonos con entidades y vecinos. Nos haremos fotos, si así gustan y haremos nuestro trabajo: trasladamos sus reivindicaciones a la casa de todos: el Ayuntamiento. Seguiremos votando con criterio aunque sea en contra de bonificar con un 95% el IBI a una empresa privada que obtiene beneficios (Vilarenc-Aqua); presentaremos iniciativas conjuntas con grupos municipales ideológicamente contrarios siempre que sea por el bien de nuestros vecinos como la creación de un plan de largo recorrido y seguiremos trabajando para mejorar las aceras, calles, conducciones y canalizaciones de Calafell. Trabajaremos para todos, aunque el equipo de gobierno no lo entienda, no le guste y lo critique.



Jose Manuel Tejedor

Portavoz de C's en Calafell