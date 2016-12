Ens alegrem que es comencin a fer els treballs de mesura de soroll a Torreblanca

Des de la Xarxa Vendrellenca ens alegrem de veure que es prenen les primeres mesures de soroll al barri de Torreblanca, per tal de poder tirar en davant la proposta que van presentar al mes de setembre sobre instal·lació de pantalles contra el soroll.

Els passats dies 12 i 14 de Desembre l’empresa Dac Envirno S.L va instal·lar uns equips de medició de soroll a vivendes del carrer Pardal i Alps del barri de Torreblanca, amb al finalitat de començar l’estudi de mesures de soroll, per poder tirar endavant la nostra proposta presentada al ple municipal al mes de Setembre, per instal·lar pantalles contra el soroll al barri de Torreblanca.

Des de la nostra organització ens alegrem que s’hagin posat a treballar i esperem que el mes aviat possible estigui enllestit, per tal de tirar en davant la nostra proposta per millorar la qualitat de la vida dels veïns del barri.