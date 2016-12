Carta als Reis de l’Orient on demana més diàleg per part del govern i un nou temps per Vilafranca

Una de les nits més màgiques de l’any és la nit de Reis. Des d’ERC Vilafranca, aprofitant que a l’acabar l’any és un bon moment per fer balanç, han escrit una carta a Ses Majestats els Reis de l’Orient per demanar els seus desitjos per aquest 2017.

“Amb la seva actuació el govern segur que s’ha guanyat que els hi portin carbó, per la seva manera de governar poc transparent i al·lèrgica al diàleg”, va afirmar el regidor Pere Sàbat, però va afegir que “el que demanem són aspectes constructius, creiem que cal tornar a fer bategar Vilafranca i governar amb unes altres formes”. Sàbat va remarcar que durant aquest any “ens hem dedicat a fer propostes, en positiu, des de temes socials, a favor de les petites i mitjanes empreses o per aconseguir un serveis funeraris dignes i fer que morir a Vilafranca no sigui un luxe”. El regidor republicà va concloure que “seguim construint un projecte de vila obert i transformador amb voluntat de consens i basat amb els pactes de ciutat però sempre hem topat amb el mur del govern”.

Una ciutat republicana

“Volem una ciutat oberta, participativa, democràtica, justa i social” amb aquest objectiu Mònica Hill, portaveu d’ERC, va explicar els punts que des de la candidatura demanaven als Reis Mags.

Una vila on no hi hagi cases sense gent i gent sense cases. Catalunya és el territori de l’Estat on més desnonaments s’han registrat durant aquests darrers anys. Han estat moltes les famílies que amb la crisi han perdut la seva feina i no han pogut pagar les seves hipoteques i han estat expulsats de casa seva, des de gent gran, o famílies amb infants, amb un deute de per vida. I pel contrari, tenim més de 1000 pisos buits a Vilafranca, en mans dels bancs i de les grans immobiliàries, on no hi viu ningú. Una situació del tot injusta. Per això demanem que l’any 2017 s’actuï amb fermesa i es sancionin els grans tenedors d’habitatges per tal de posar a disposició habitatge de lloguer social. Cap pis o casa buida, cap persona sense casa. La nostra ciutat republicana és una ciutat justa.

Una vila amb un alberg per acollir a famílies ja vinguin com a turisme, o malauradament, com a refugiats. A Vilafranca tenim un alberg infrautilitzat que podria servir com a agent dinamitzador a nivell econòmic, cultural i social, si estigués dins la xarxa Xanascat. Per això demanem que aquest 2017 l’alberg entri dins la xarxa, i que sigui molt mes útil del que és ara, i que aquest alberg pugui acollir també als refugiats que fugen de la guerra i de la misèria. La nostra ciutat republicana és una ciutat acollidora, on es garanteixin els drets de totes les persones.

Un espai per als joves, des d’on puguem somiar i construir un món més just. Vilafranca té una mancança important pel que fa als espais municipals i molt especialment, pel que fa als espais per joves, que des del tancament de l’ETC (fa 12 anys), no hi hagut cap espai destinat específicament als joves. Els joves són la clau del futur, i per tant, considerem necessari que pugui tenir un espai que sigui punt de referència, en l’àmbit de la cultura, de la participació, de l’associacionisme, del lleure ... un espai que respongui als seus interessos, que aporti continguts i que sigui gestionat pels joves. La nostra ciutat republicana és una ciutat que creu en la capacitat dels joves i els empodera.

Una vila pròspera i generosa, on tothom tingui feina, de fuster, metgessa o del que calgui, per poder viure amb dignitat. Tenim més de 3000 aturats a Vilafranca. La crisi segueix impactant a les famílies. Tenim més contractació però més precària i amb sous més baixos. Per això demanem que l’any 2017 sigui un any en el que aquest taxa d’atur disminueixi, en el que generem més llocs de treball i millors i on l’Ajuntament es posin totes les eines a treballar per aquest objectiu, totes les àrees, i totes les regidories i regidories, fent que cada euro que invertim pugui generar un lloc de treball. La nostra ciutat republicana és una ciutat que ha de garantir els drets bàsics, entre ells, el dret a un treball digne.

Una vila connectada al territori, on es pugui anar a tot arreu a peu, en bicicleta, o en burro, si cal. La nostra xarxa de transport públic i la xarxa de carrils bicis i aparcaments segurs és encara molt deficitària. Per això demanem que aquest 2017 treballem per millorar els transport públics i per fer una xarxa de carrils bici, segura, que connecti la vila, i la vila amb l’entorn. La nostra ciutat republicana és una ciutat amable, segura i sostenible.

Una vila en la que tots i totes puguem decidir i participar dels grans temes que ens afecten. Volem una ciutat on els veïns i veïnes puguin decidir i participar de la gestió municipal, ja que ara, no compten per res, i es governa a porta tancada. Per això demanem que al 2017 puguem tenir pressupostos participatius, processos participatius, consultes ciutadanes o pactes de ciutat que impliquin la ciutadania en aquells temes més importants i que impacten a mitjà i llarg termini. És necessari incorporar visions diferents de la vila, perquè el model de ciutat l’hem de decidir entre tots. La nostra ciutat republicana és una ciutat més democràtica i participativa.

Finalment, Josep Àlvarez, regidor d’ERC, va explicar que “des d’ERC ens comprometem a posar el nostre granet de sorra, proposant una política fiscal més progressiva i redistributiva, i que sancioni els pisos buits dels bancs, insistint en uns pressupostos que facin front a l’emergència social, donant suport a les decisions que creïn llocs de treball i promovent espais de participació ciutadana” tot això per seguir “construint l’alternativa que Vilafranca necessita”.