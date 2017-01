Volem solucions per als problemes de pluvials de la nostra vila

El temporal de pluja que hagut al nostre municipi a les ultimes setmanes a tornat deixar de manifest la necessitat de trobar una solució als problemes de mobilitat que es generen als carres de la nostra vila, degut a la mala connexió del sistema de pluvials de les vivendes i alguns espais públics que fan intransitables els carrers

de la nostra vila cada vegada que plou.

La pluja causa molts problemes de mobilitat per les voreres, per que ens trobem amb carres on hi ha literals cascades d’aigua provinents de els pluvials dels edificis que no tenen una regulació clara en cap concepte basic, mes enllà de dir que el pluvial a de desaiguar al carrer; d’altra banda caldria destacar que ens trobem que ni tan sols alguns espais públics tenen un dissenyat un sistema de recollida d’aigües pluvials pensat per evitar problemes de mobilitat; i en aquest sentit ens hem trobat que el aparcament en superfície del Puig, situat al carrer Ramon Abadal amb Apels Fenosa te un sistema de recollida d’aigües pluvials que fa que uns rierols d’aigua caiguin a la vorera del carrer Apels Fenosa quan plou.

La nostra organització ha presentat una proposta per tal de garantir la mobilitat a la zona proposant la col·locació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials per tal de garantir la mobilitat a la zona, i ha aprofitat la proposta presentada al SAC per afegir que l’Ajuntament es posi a treballar en una normativa per que els pluvials a

les vivendes de nova construcció no siguin un problema, mentre que s’estudia una solució per als existents; aquest proposta posa com a topall per tenir una normativa i una proposta de solució per als pluvials existents desembre de 2017.

La nostra organització no descarta posar-se a treballar per tirar en davant una proposta consensuada per tal presentar al govern local abans que acabi el 2017.