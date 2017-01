Convocatòria irregular d'un ple extraordinari on s'aprova el pagament de la quota de la AMI

El portaveu municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Calafell, José Manuel Tejedor, ha denunciat que l'equip de govern "convoqui un ple extraordinari urgent de forma irregular on s'aprova el pagament de la quota de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)". En aquest sentit, els ha recordat que “a més del desemborsament econòmic, pertànyer a una associació separatista suposa un perjudici per a la projecció turística i econòmica de Calafell".

José Manuel Tejedor ha manifestat que "la convocatòria d'extraordinària d'urgència no obeïa a raons objectives". Per això, ha manifestat que des de la formació taronja "no es podia donar suport a aquesta urgència ni votar a favor punts afegits dues hores abans de la celebració de la sessió plenària, sense possibilitat d'analitzar-los detingudament". Així mateix, Tejedor ha criticat "la irresponsabilitat i la mala gestió del govern municipal que els porta a actuar a través de la improvisació, sense respectar els terminis ni les regles del Consistori". En aquest sentit, els ha instat a "dur a terme una gestió pública responsable, transparent, eficaç i efectiva".

El portaveu municipal de Ciutadans ha criticat també que "partits com el PP o PSC que presumeixen de ser constitucionalistes, donin suport i votin a favor partides pressupostàries de més de 1800 € amb l'objectiu és fomentar la divisió i la confrontació entre els ciutadans". I ha lamentat que "ambdues formacions polítiques pensen més en els seus interessos personals i partidistes". I els ha recordat que "la gestió municipal no està renyida amb mantenir els principis i la coherència".