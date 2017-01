No estem d’acord amb la privatització de la gestió de l'aigua

Des de la Xarxa Vendrellenca i a traves d’aquest comunicat volem fer publica la nostra opinió sobre la privatització de la gestió del servei del aigua aprovada al Ple municipal del passat dimarts en aquests termes.

La nostra organització considera que la privatització dels serveis públics, tan sols pot servir per fer més car el cost del servei a mig llarg termini, donat que considerem que el marge de benefici de l’empresa privada, es un perjudici econòmic al erari públic; que no sempre rep de l’empresa prestatària uns serveis de qualitat a la prestació del servei donat que ens trobem que a vegades el soci privat prioritza els seus beneficis; també volem destacar que la privatització del servei ens tanca la porta a la generació d’ocupació en un municipi tant necessitat de generar ocupació creiem que s’ha perdut una bona oportunitat de generar-la a traves de la gestió directe.

D’altra banda i donat que l’empresa que prestarà el servei ha sigut condemnada en ferm, per vulnerar la normativa laboral i sancionada per el Ajuntament de Vendrell, nosaltres considerem que aquesta no es l’empresa mes adequada per a prestar el servei per qüestions d’ètica, i creiem que es deuria d’estudiar buscar un soci mes idoni per prestar el servei. Davant de la aprovació al Ple, que ens obliga a cedir a una empresa privada la gestió durant 25 anys, des de la nostra organització, després de fer una lectura en diagonal de la licitació hem vist que dintre d’aquets Plec hem hi ha clàusula sisena estableix que.

L’Ajuntament percebrà de la Societat Mixta un CÀNON INICIAL de 5.000.000 €. Aquest CÀNON INICIAL serà prestat pel licitador a la Societat Mixta qui li retornarà al llarg de la vigència del contracte en les condicions estipulades a l’estudi econòmic. El retorn d’aquest préstec al licitador s’efectuarà mitjançant una quota constant durant tot el termini de la concessió. El tipus d’interès no podrà superar el 5,5%.

L'Ajuntament del Vendrell també percebrà de l'Empresa d'Economia Mixta, en concepte d'ús de les instal·lacions de titularitat pública adscrites als serveis que componen l'objecte social de l'Empresa, un CÀNON VARIABLE mínim de 0,15 € per cada m³ facturat als abonats del servei segons els registres dels comptadors instal·lats. Els licitadors podran millorar a la seva proposta la quantitat corresponent a aquest cànon.

Aquest cànon s'abonarà anualment durant el primer trimestre de l'any natural següent al període de facturació considerat i s’actualitzarà en funció de la variació mitjana que experimentin les tarifes del servei en cada moment. Els ingressos derivats d’aquest cànon es destinaran a finançar inversions en obres municipals relatives al cicle de l’aigua.

Des de la nostra organització enviarem un seguit de preguntes a la junta de govern local per saber quina quantitat es pagarà per retornar aquest préstec mensualment, a quin interès i quin serà el import global tornat al final del préstec a 25 anys que fa Aqualia, i si el pla d’ajust permet aquest endeutament, d’altra banda, també hem sol·licitat un que se’ns faci arribar en document desglossat, on se’ns informi en quines inversions o pagament de factures, es pretén gastar fins al últim cèntim aquest diners; pel que fa al cànon variable volem saber si tal com diu la clàusula, es destinarà el 100% d’aquest ingrés per finançar inversions en obres municipals relatives al cicle de l’aigua i si no es així, que passarà amb el sobrant.

També hem trobat que a l’apartat de Memòria tècnica diu en el seu punt 2.

Pla de millora del balanç hidràulic i d’actuació en la recerca de fuites i procediments d’actuació en abocaments i trencament de canonades. En aquest apartat s'hauran d'establir uns objectius clars de millora dels rendiments i reducció dels volums de pèrdues al llarg del període concesional, indicant clarament l'evolució d'aquests paràmetres al llarg del temps. Per a això, les ofertes hauran d'incloure un pla d'actuació de recerca sistemàtica de fuites a la xarxa d'aigua potable així com una Memòria dels sistemes que s'utilitzarà el licitador, amb una breu descripció del mateix i del seu funcionament.

Sobre el punt 2 en concret hem demanat una copia del Pla d’actuació per veure com es treballarà en el control de la Xarxa d’aigua; també volem saber si existeix algun pla de millora de l’ infraestructura general del aigua amb la llista de necessitats, si es te quantificat el cost de les millores i si existeix, hem demanat una copia per tal d’estudiar-lo.

Per últim volem tancar aquest comunicat dient que des de la nostra organització, seguirem estudiant a fons el Plec aprovat i no descartem sol·licitar mes informacions relacionades sobre aquesta proposta.