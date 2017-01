L'inici d'una nova etapa transparent en la gestió de l'aigua al Vendrell

De tots és sabut que durant molts anys la gestió de l'aigua del Vendrell ha gaudit d'una opacitat espectacular, en tot moment permesa pels seus antics dirigents polítics. Pot ser, més amoinats pels seus interessos particulars que no pas en dotar de llum a la gestió d'un servei tan sensible com és l'aigua.

L'aigua és un bé de primera necessitat i és per això que la titularitat ha de ser pública i Ciutadans (C's) vetlla perquè això sigui així. Una altra qüestió és la gestió del subministrament que pot estar en mans públiques o privades i la lògica ens porta a prendre partit per aquella l'opció més adecuada i especialitzada. Molts partits, per ideologies internes, volen imposar un model municipal o privat, però tots dos són vàlids sempre que es disposi d'una bona gestió interna administrativa i de capacitat tècnica.

Actualment, el model de gestió que tenim al Vendrell és el d'una empresa de les anomenades d'economia mixta, on l'Ajuntament està integrat com a soci majoritari amb un 51% i Aqualia és el soci privat amb un 49%. Es tracta d'un model on el control del poder està en mans de l'Ajuntament però es beneficia d'un operador privat especialitzat que es troba en minoria. Aquest model no ho és, ni de gestió municipal, ni de gestió privada, quedant en mig i beneficiant-se la municipalitat de tenir el control.

El problema és quan l'empresa d'economia mixta actual té un Consell d'Administració representat només per càrrecs polítics del govern i tècnics de l'ajuntament, deixant de banda a la resta de partits polítics. I és aquí on es troba el poder real de qualsevol empresa, on es fiscalitza tota la tasca del soci privat (Aqualia). Lloc on es prenen decisions sense que la resta de forces polítiques no representades puguin dir res. És en aquest punt on es fa palesa tota aquesta gestió fosca i opaca de la qual parlava.

Al passat ple ordinari de desembre es va aprovar la nova adjudicació i des de el Grup Municipal de Ciutadans El Vendrell vam considerar que el model d'una empresa d'economia mixta era interessant però mai recolzaríem una iniciativa que continues amb l'opacitat dins del Consell d'Administració. Vam proposar que, en els nous estatuts que s'han de crear de la nova societat, al 51% que correspon a l'Ajuntament estiguessin representades totes les forces polítiques que componen el consistori municipal amb vot ponderat, ja que sabem, que només així, dotant de transparència aquest òrgan podríem apostar per aquest model. Vam celebrar que hi hagués seny entre els nostres governants i la proposta va ser acceptada.

Per C's El Vendrell és un salt qualitatiu i quantitatiu en transparència del nou contracte de gestió de l'aigua. Llum, claredat, nitidesa i accés a la informació directa que hi serà durant 25 anys a través d'estar representats en el nou Consell d'Administració, llegat que quedarà també per les properes forces polítiques que tinguin representació al nostre Consistori.