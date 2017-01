Torna a brillar després dels excessos nadalencs

El sopar de Nadal amb els amics o la família, els torrons i el xampany de Nadal, aquell gintònic improvisat amb la teva amiga de tota la vida del Dia dels Innocents, i les copetes i el cigarret per acomiadar al 2016 i per començar el 2017, el tortell de Reis... La qüestió és que les festes nadalenques ens engalipen en un espiral d'excessos: menjar, alcohol, falta de son, consumisme. La felicitat de compartir els últims dies de l'any amb els nostres éssers estimats ens fa oblidar (momentàniament) la nostra salut, i això influeix en la nostra pell. Com ja no podem tornar al dia 24 de desembre (i si poguéssim, pecaríem igual, perquè ens hem d'enganyar!), aquí et deixem uns consells per posar la nostra pell a punt després d'aquests innocents entrebancs.



1. Depura el teu organisme amb una dieta saludable i molta aigua. El banquet de dolços i salses de les festes perjudica la nostra salut, sobretot si tenim la pell acneica (doncs l'alt nivell de glucosa augmenta la tendència greix i l'aparició de barbs). Després de l'excés nadalenc, aposta per una rutina alimentària rica en fruites, verdures i cereals per netejar i descongestionar l'organisme. Recorda prendre molt líquid, sobretot aigua, ideal per netejar el teu cos en profunditat i hidratar la pell. Però no et quedis només amb l'aigua, i gaudeix de sucs de fruites i verdures o brous vegetals.



2. S'ha acabat dormir poc. Recupera la teva rutina de son, perquè dormir bé és sinònim de salut i de bellesa. Les vacances ens permeten gaudir de l'oci nocturn i aixecar-nos tard, sense pressa, però la rutina laboral toca a la nostra porta, i no hi ha manera d'evitar-ho. Així, que més val estar preparat com més aviat. Ves a dormir aviat i aixeca't d'hora per descansar correctament, i així el teu cos podrà regenerar-se durant la nit.



3. Neteja, nodreix i hidrata el teu cutis profundament amb els productes adequats. Les toxines extres que aporten l'alcohol i el tabac perjudiquen l'aspecte del nostre cutis, que llueix apagat i més envellit que de costum. El perjudici és major quan es pateix alguna alteració cutània, com la psoriasi o la dermatitis seborreica. És important tenir cura de la pell amb una rutina de cura facial que combini la higiene, la hidratació, la nutrició i tractaments específics segons zones i necessitats. Et recomanem:

• Biosource Total Renew Oil, de Biotherm. Aquest netejador autoespumant, a base d'una rica combinació d'olis d'origen vegetal, elimina el maquillatge, les impureses i les partícules de contaminació en profunditat, alhora que proporciona nutrició i tanca els porus. El resultat és una pell neta i radiant. El seu preu: 26,50 € / 200ml.



• Masque Mousse Hydratant Sublimateur, de Givenchy. Aquesta mascareta facial de la gamma Hydra Sparkling proporciona un extra d'hidratació amb una textura "sorbet" irresistible, per aconseguir una pell energizada des de l'interior. El seu preu: 52,50 €.



• Sculpteur de Perfection Duo Sèrum Tensor, de Galénic. Aquesta fórmula amb una alta concentració de cèl·lules mare d'argan i pèptids tensa l'arquitectura de la pell per aconseguir un efecte lífting durador, mentre que els seus agents nutritius, nacres platejats i mica disminueixen les imperfeccions del rostre. El seu preu: 65 € / 30ml.

• Xémose Crema Visage, d'Uriage Eau Thermale. Aquesta crema facial untuosa atorga la dosi necessària de nutrició a la nostra pell, després del deteriorament nadalenc. A més, aporta flexibilitat i suavitat a la pell, calma la sensació de tibantor i la protegeix de les agressions externes. El seu preu: 14 € / 40ml.

4. Adéu a les bosses dels ulls i de la fatiga, amb la fórmula perfecta: dorm bé, redueix l'excés de sal i usa els productes adequats. Els drenants amb despigmentants i quelants del ferro són essencial per acabar amb les ulleres, i per esborrar la fatiga fa servir antioxidants i hidratants intensius per il·luminar la pell. Et recomanem:

• Advanced Night Repair Eye Serum, d'Estée Lauder. Aquest revolucionari tractament per al contorn d'ulls revitalitza la pell durant la nit i li retorna la lluminositat perduda pel cansament, la pol·lució i l'edat. A més, la seva textura de crema-gel aporta a la zona comoditat, alhora que redueix la visibilitat de les línies d'expressió i imperfeccions. El seu preu: 65 € / 15ml.

5. Aprofita els beneficis de la vitamina C, un antioxidant amb un meravellós efecte renovador per a la nostra pell. A més, té un gran poder despigmentant i és un col·laborador essencial en la síntesi de col·lagen i d'àcid hialurònic. Et recomanem:

• Vitamin C Cream SPF15, de Montibello. Crema de dia de textura rica i fundent, de potent acció antioxidant, que prevé els signes d'envelliment protegint la pell dels radicals lliures i la radiació UV. Recomanat per a pells de normals a seques. Combat els radicals lliures i prevé el fotoenvelliment. Estimula la producció de col·lagen i redueix la hiperpigmentació. Proporciona lluminositat i més claredat a la pell.

6. Neteja i exfolia profundament el teu cos. La hidratació corporal ha de començar durant la dutxa, utilitzant productes específics per a pells sensibles i seques, com sabons o gels hidratants o pans dermatològics (pastilles de sabó sense sabó). Després, per eliminar les pells mortes i les toxines és molt recomanable un massatge exfoliant que aclareixi i sanegi la pell. És important escollir un cosmètic exfoliant eficaç, però que no sigui excessivament agressiu, per evitar danyar les epidermis. Després de netejar el teu cos, reposa l'aigua i els lípids perduts amb un plus d'hidratació i nutrició, aplicant una crema o loció corporal. Per acabar la rutina de cura corporal, utilitza cosmètics reafirmants i tractaments estètics que combatin la flacciditat i tornin la elasticitat a la pell i la tonifiquin. Et recomanem:

• pH5 Skin-Protection Oleogel de dutxa, de Eucerin. Especialment formulat per a les pells sensibles, aquest agent netejador preserva les defenses naturals de la pell i les protegeix enfront de la deshidratació. (Aquest producte forma part del nostre actual sorteig de Eucerin).



• Alfàbrega i llimona exfoliant corporal, de Korres. La barreja de Bambú Mòlt i Perles de Jojoba elimina de forma eficaç les cèl·lules mortes i millora la microcirculació. A més, el producte restaura l'energia de la cèl·lula de la pell i la hidrata, gràcies a la combinació multimineral de Sodi, Magnesi, Zinc i Magnesi. El seu preu: 17 € / 150ml.

• Crema Reafirmant Corporal, de Elancyl. Aquest cosmètic remodelant global es nodreix de l'extracte d'heura, la vitamina C i les fibres de col·lagen i d'elastina per aconseguir una pell més llisa, elàstica i ferma. També aporta al nostre cos un plus d'hidratació amb un acabat vellutat, ja que la seva textura és fonent, però no enganxosa. El seu preu: 29,30 € / 200ml.