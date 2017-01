Carta oberta a l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Benvolguda Neus Lloveras, voldria començar aquesta reflexió amb una xifra: Vilanova i la Geltrú ha perdut un miler d'habitants des de l’any 2011 fins al 2016. Ara tenim 65.972 persones empadronades a la ciutat.

En aquest mateix període, la taxa d'atur també va caure: va passar del 21,44% al 15,67%.

La caiguda de l’atur a la ciutat, un fet en sí positiu, es produeix gràcies a que estem creant més llocs de treball?

O més aviat es conseqüència que centenars de treballadors en atur, immigrants d’altres països i sense arrelament a Vilanova i la Geltrú, han abandonat la ciutat a la recerca d’oportunitats laborals en altres llocs?

Intento recordar quan va ser la darrera oportunitat que vostè va tenir com a alcaldessa per anar a inaugurar una nova empresa a Vilanova i la Geltrú, per allò de celebrar la creació de nous llocs de treball…

I només em ve present el dia que vostè va anar a l’obertura d’un supermercat de baixos preus, a la ronda Ibèrica. Per cert, és un supermercat molt bo. Hi vaig sovint.

Però sap què? Tot plegat (gent que abandona la ciutat, atur estructural que no baixa del 15%, vostè inaugurant un súper…) em sembla molt simbòlic sobre l’estat de la ciutat, de la seva decadència i manca de lideratges.