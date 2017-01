Sobre el trencament del grup municipal de Sitges en positiu

Primerament, volem manifestar la nostra decepció pel comunicat emès per l'agrupació local del PSC de Sitges. A banda de que no podem compartir algunes de les afirmacions i fins i tot ens atrevim a dir que no són certes, ens decepciona principalment el fet que no hagin acceptat la nostra proposta de redactar un comunicat conjunt així com també haver-nos assabentat d’aquesta negativa just desprès d’haver-se fet públic el contingut, malgrat ho havíem pactat dimarts dia 10 de gener. Això posa de manifest la realitat de la relació.

ICV no ha incomplert cap acord. És evident que tenim percepcions i models diferents del què entenem que és estar a l'oposició i servir i treballar pel poble de Sitges. Nosaltres, ens hem mantingut ferms i hem treballat aportant propostes i projectes més socials i sostenibles com és el cas del projecte alternatiu de la bòvila II, el pla directori de reformes de les escoles, el conveni negociador del nou camp de rugbi, la creació d’una comissió de seguiment de les ordenances fiscals per a la tarificació social o una bona pila de mocions de caire social .

La nostra única ambició és fer de Sitges una vila més justa, amable, acollidora, cuidadora, inclusiva, sostenible i sense personalismes. Volem una aposta per projectes integradors i plurals. Sitges i les persones són els únics protagonistes de les nostres propostes.

Volem també manifestar que aquesta situació no ens agrada: des d'ICV vam apostar des d'un començament pel projecte de Sitges en Positiu ja que crèiem en la confluència i en la suma de les esquerres, però no ha estat possible. Hem volgut fer propostes constructives, planificant el treball conjunt, intentant trobar solucions a una realitat complexa. Som co-responsables de no haver aconseguit tirar endavant aquesta coalició i d’haver arribat a la situació actual. Per a nosaltres, no és el final d’un camí sinó una etapa més. Volem manifestar que, malgrat el trencament, aquesta experiència ha estat molt enriquidora, i creiem que formarà part del nostre aprenentatge polític i personal.

Volem agrair a totes les persones, tant del PSC com d’ICV, que han aportat i treballat pel projecte des de la constitució del Grup Municipal. Ara, desitgem el millor al PSC en aquesta nova etapa, convençuts que ens trobarem en projectes beneficiosos per a Sitges.

A nosaltres ens pertoca també iniciar aquesta nova etapa en el camí, amb la responsabilitat que comporta, però amb la il·lusió de treballar per Sitges i la voluntat de sumar i representar totes aquelles sensibilitats d'esquerres.

Animem a tothom a participar al nostre costat en aquest repte.