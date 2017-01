En resposta al senyor Canalis

Hem llegit la seva carta al director de la setmana passada i ens agradaria fer unes breus apreciacions, deixant palès que la realitat no és senzilla ni lineal i que no es pot reduir a un parell de números i anècdotes inconnexes que -segons la nostra interpretació- vostè utilitza com a excusa per posar en qüestió, de forma gens argumentada, el lideratge al capdavant del nostre Ajuntament.

La intenció de la nostra resposta, però, no és discutir estadístiques sinó manifestar estranyesa davant d’unes argumentacions que, venint de vostè, resulten francament poc elaborades.

És totalment indubtable que és una persona implicada en l’activitat econòmica de la nostra ciutat i té un coneixement molt profund de la realitat turística de Vilanova i del Garraf. Les seves consideracions en aquests àmbits no són banals i mereixen ser llegides atentament.

Per això, des del PDECAT li expressem la nostra voluntat de diàleg, de compartir i contrastar opinions amb l’únic objectiu de millorar el benestar de les vilanovines i els vilanovins. Però perquè aquest intercanvi d'idees sigui exitós s'ha de fer des del rigor i amb la convicció que el treball conjunt por aportar grans beneficis per a la nostra ciutat.

Com a president de l'executiva local del PDeCAT m'agradaria convidar-lo a intercanviar idees i arguments sobre l'economia de la ciutat i de la comarca. Estic segur que serà molt enriquidor. Fent aquest treball des d'una perspectiva constructiva, els màxims beneficiats en serem els vilanovins i les vilanovines.

Dani Gàmez

President de l'executiva local del PDeCAT