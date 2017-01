La pedagogia de la sexualitat (Adolescència)

Dos conceptes clau que es presenten com un tabú a plena llum del dia: sexualitat i eròtica.

Catalogar el sexe per més de 18 anys és antiquat, i com no, pura naftalina dins un armari de roba vella.

A plena llum del dia, ningú vol ser conscient del que fan els gats a la foscor.

En canvi, us asseguro que el que està prohibit és summament atractiu. El que es fa d’amagades, és pura adrenalina.

El tabú alimenta l’eròtica de les primeres relacions sexuals i les ganes de descobrir el plaer amb les pròpies mans.

Darrere del vel, les ganes de tastar són més passionals i incontrolables.

Tot pot començar amb una simple mirada; començar amb una sola paraula. La ment s’encarrega de posar l’escenari i els diàlegs. Si és molt incontrolable, els somnis poden fer-se realitat darrera una simple confessió.

De vegades, la ficció supera la realitat.

Expectatives.

El sexe, a l’etapa adolescent, està ple d’expectatives, fruit de la inexpertesa i la falta d’educació en aquest camp. Penseu en els inputs diaris: llibres, pel·lícules, lletres de cançons, moda, internet, tafaneries de pati d’escola...

Les aules oloren a hormones agitades.

La solució més fàcil de l’adult és pensar que fins que el carnet d’identitat doni peu a poder començar ni tan sols amb el ‘petting’, més val mantenir a ratlla aquestes hormones.

El secret, si em permeteu desvetllar-lo, és que la descoberta del plaer orgàsmic, té vida pròpia. “Paga” hipoteca al nostre cos.

Neguem les evidències de que l’adolescència i el desig sexual s’inicien cada vegada en etapes més prematures.

El 19% dels alumnes de 2on d’ESO, ja han tingut les primeres relacions sexuals.

La primera errada és de la RAE. Sexualitat:

1. Conjunt de condicions anatòmiques i fisiològiques que caracteritzen a cada sexe.

2. Desig sexual, propensió al plaer carnal.

Com si el sexe fos un fet purament reproductiu. Un concepte biològic.

Em consta que la societat pot ser més intel·ligent que tot això.

No hi ha prou en explicar els mètodes anticonceptius, els perills de les ETS, i de males pràctiques entre llençols.

Del que es tracta és de treballar a l’aula l’educació sexual basada en l’autoestima, l’assertivitat, i comprendre que el plaer no és una moneda de canvi, no reté a les persones que estimen.

Obrim portes, i que els professionals entesos en sexualitat puguin parlar, del que amb tota normalitat, pot derivar en relacions sexuals sanes.