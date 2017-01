Sis bons propòsits per a l’any que comença

Probablement no faré més esport del que ja faig ara –zero absolut- ni tampoc emprendré l’estudi d’un idioma estranger –perquè si som prou bons ja ens traduiran- ni molt menys adoptaré un animal de companyia –per més desemparat que es trobi- ni venceré cap de les meves pors irracionals –per tant, no és moment d’explicar-ho ara, però no aniré a esquiar-. De cap manera seré capaç de vèncer les velles rutines enquistades ja que, si s’han convertit en hàbits, deu ser perquè tenen alguna cosa de bo i eliminar-les m’exposaria als perills de la incertesa i d’allò desconegut. Seguiré, per tant, matinant exageradament per a no fer res, utilitzant el correu i la missatgeria per sobre de la comunicació de viva veu, bevent vi –negre i català- fora d’hores i esperant a l’endemà per tornar a fumar –aquesta és l’única estratègia que em manté en l’abstinència-. Havent deixat clar, per tant, que no tinc interès en realitzar cap canvi substancial en la meva feliç i previsible vida, i que el tema aquest de replantejar-se l’existència cada cop que encetem una volta al sol en un punt aleatori em sembla una collonada, admetré la incongruència flagrant en la que entro i exposaré alguns objectius per al bloc que esteu llegint.

1r) No tornaré a parlar del tema dels deures. La meva opinió ha quedat prou reflectida durant els darrers dos anys, prometo no tornar-hi. Potser tornarà a ser tema d’actualitat durant el 2017 però faré l’esforç de callar. Probabilitat d’èxit? Mitjana.

2n) Escriuré estrictament allò que em vingui de gust sense pensar en l’actualitat ni en la conveniència. No és perquè passi de tot, és que renuncio a seguir el ritme. Probabilitat d’èxit? Alta.

3r) Enviaré algun article sense que l’hagi llegit ningú abans. Prendré una miqueta més de risc i no carregaré la responsabilitat de la correcció sobre les espatlles d’altres. Això m’exigirà més temps i potser deixar reposar un dia o dos els meus articles. Probabilitat d’èxit? Alta.

4t) Per cada opinió negativa n’escriuré una altra de positiva? No, de cap manera, en tot cas, em comprometo a redactar un article satíric, sarcàstic o irònic per cada un que hagi publicat amb to crític i així no perdrem el bon humor. Probabilitat d’èxit? Mitjana.

5è) Escriuré tres posts durant les vacances d’estiu i almenys un cop tornaré a fer ostentació de la seva fantàstica duració. Probabilitat d’èxit? Francament baixa.

6è) Avaluaré el grau d’assoliment d’aquests objectius de manera competencial tal i com mana el departament, o sigui, que el proper gener em posaré un AE si els he complert tots, AN, assoliment notable, AS, assoliment satisfactori o bé un NA, no assoliment. Elaboraré una rúbrica d’autoavaluació i prepararé un full de càlcul per al seguiment del meu procés d’aprenentatge. Probabilitat d’èxit? Inferior a baixa.

Algú té algun suggeriment a fer? Escolto idees tot i que, no vull enganyar ningú, habitualment acabo fent la meva.