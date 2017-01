El mercat municipal

A Sant Sadurní d’Anoia, que ja li manquen suficients aspectes, cal afegir ara el handicap del “mercat municipal”. Situació derivada del seu deteriorament respecte al convilatà. Em refereixo concretament a la pèrdua de parades.

Ridícul, pobre, apagat ... Dos dies a la setmana (dijous i dissabte). Havia estat un dia de la setmana. Potser s’entorpeix en algun que es celebra en els pobles de l’Alt Penedès.

Senyor regidor del ram, no s’ho prengui malament. Vull que s’ho agafi com una critica constructiva. Senyor Josep Subirana, responsable municipal de Promoció Econòmica i Turisme, entenc doncs del mercat municipal. Vostè te la capacitat i l’enteresa suficient per redreçar l’actual situació del mercat a Sant Sadurní.

Les queixes i el descontentament, últimament es fa pales en el veïnat i en la gent dels barris del nucli urbà. La culpa, mai la vol tenir ningú. Aquesta, però, sempre recau en la gestió de l’autoritat competent. En aquest cas, en la regidoria que ostenta el Sr. Subirana. Això no vol dir que vostè sigui el responsable, o que el funcionari que s’encarrega del “mercat” en tingui la culpa.

Més aviat estendria aquest mal fer al funcionament i a l’administració del govern CDC-ERC. Les àrees que incumbeixen a temes del dia a dia, no els interessa, no els preocupa en aquests moments. Tenen com a fita el referèndum a Catalunya. Van equivocats. No volen saber quines són les prioritats en el municipi. Segueixen una ruta que no es la correcte.

Els i les sadurninenques volem passejar per un mercat passible, que hi hagi i tingui de tot. No volem veure els buits, per la manca de parades.