Volem una Aliança oberta, però si és pública mejor

Al passat Ple Municipal es va aprovar l´acord per recolzar institucionalment a la Societat Recreativa l'Aliança. Aquest acord permetrà a l'Aliança obtenir els recursos suficients per rehabilitar l'edifici i obrir-lo; a canvi l'Ajuntament de Cubelles podrà gestionar durant 18 anys el teatre de la Societat una vegada estigui enllestida la reforma.

Dit això, a Guanyem Cubelles estem molt molestos, i així l'hi van fer saber als representants de l'Aliança quan van venir a la comissió informativa una setmana abans del Ple, en aquella reunió se'ns demanava un vot de confiança i que aprovàrem. Volien el nostre vot però no la nostra opinió, ens vam trobar sobre la taula un contracte ja cuinat i mastegat entre govern i Aliança, al qual no sens va convidar a participar.

Creiem sincerament que aquest tipus de contractes de llarga durada hauria de comptar amb el màxim de consens polític ja que aquests acords “hipotequem“ decisions de futurs governs.

A Guanyem pensem que en aquest contracte es poden millorar les condicions per a que siguin més beneficioses per als interessos públics, l'Ajuntament hauria de ser més ambiciós a l'hora de negociar; la seva col·laboració i compromís és imprescindible per a que es puguin fer les reformes necessàries i reobrir l'edifici. L'Ajuntament de Cubelles és l'autentic avalador d'aquest projecte, per que sense un acord institucional l'Aliança no obtindria cap crèdit, ni cap subvenció, fent impossible la seva reobertura.

Per aquests motius no entenem un compromís a 18 anys més una prorroga de 10 anys amb aportació de diners públics, sense que hi hagi una major reversió per a la ciutadania en aquest acord, com per exemple una futura co-propietat de l'edifici o municipalització, garantint de per vida que la nostra vila tingui un teatre “públic de veritat” a disposició de la ciutadania.

Que ningú ens malinterpreti, Guanyem està a favor d´obrir l'Aliança, però si és pública millor!