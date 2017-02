Felicitats Penedès, tenim Vegueria

Si tot va bé, i esperem que tot vagi bé, la setmana vinent el Parlament de Catalunya, a proposta dels grups de Junts pel Si, PSC, Catalunya Si Que Es Pot i la CUP, modificarà la Llei de Vegueries de Catalunya, per incloure la del Penedès.

S’acabarà la primera part del procés del Penedès, que va començar fa uns quants anys, per part dels membres de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, liderats per l’incansable Felix Simon.

Diem primera part, perquè desprès vindrà una segona part, on caldrà la unitat del territori, partits polítics i societat civil, per tal de demanar el desplegament del Delegat Territorial, i la descentralització dels departaments de la Generalitat de Catalunya, com succeeix a la resta de territoris catalans reconeguts com a Vegueries per la Llei.

Com dèiem abans, cal ser sincer, i posar en valor i reconèixer, sobretot, la mobilització de la societat civil liderada per la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Una plataforma que des de bon començament i amb la complicitat de l’altra gran defensora del Penedès, l’Institut d’Estudis Penedesencs, van defensar el dret del Penedès ha ser Vegueria.

L’institut d’Estudis Penedesencs, sigui, segurament l’organisme que ha mantingut la unitat penedesenca, menystinguda des del 1833, amb la divisió provincial espanyola, i que ha estat el motor que ha fet evolucionar, modernitzar el sentiment i la identitat penedesenca al llarg de tots els seus anys d’història des del 1977.

Segurament aquest sigui el gran mèrit d’aquesta Vegueria, una Vegueria que ha sorgit de l’impuls de la societat civil, des del baix, i no des dels despatxos de Barcelona. Una reivindicació del territori i pel territori. La Vegueria serà l’instrument per aproximar la política i la gestió del territori a la gent, abandonar la lògica provincial per abraçar una lògica territorial 100% catalana, i on el temps perdut s’haurà de recuperar

Ara al començament d’aquest 2017 històric, es farà justícia, i es reconeixerà la feina de tota la gent que s’ha estimat i que s’estima aquesta terra, el Penedès.

Felicitats Penedès.