Carnaval Cunit és qualitat i sentiment

Any rere any des del 2012, que entren les colles a agafar el timó, s'ha buscat transmetre aquestes dues característiques que ens destaquen a un territori amb tant carnaval. Un model que va aconseguint molt èxits gràcies en part a l'inconformisme de les colles per trobar la millor manera de transmetre aquestes idees amb els seus actes i accions. Parlem primer d'accions. S'ha treballat molt dur durant aquests anys per apropar el carnaval a la població i donar-li l'essència que venia perdent. Anys on es prioritzava tenir més participants que altres, participant colles que no donaven el perfil del nostre carnaval, actes desfasats que no reflexaven el que volíem, colles per un costat i organització per un altre...

Llavors aquest context ens obliga a crear uns perfils a les xarxes socials i una web innovadora que apropés el carnaval al poble. Fet que a més ens destacava a la zona perquè qui utilitza tant durant l'any les xarxes ?i pensa contínuament en com millorar les coses per consolidar-les?. A la vegada es feien esdeveniments a l'estiu per comptar amb pressupost per donar més qualitats i perquè el municipi comptava amb molts problemes econòmics. No contents amb tots aquests bons resultats vam decidir crear una icona que encara transmetés més aquesta rebel·lia, sentiment i qualitat; el Boig del Carnaval. Rebel perquè com ja sabeu no som el carnaval amb més recolç institucional. Reduir el nombre de colles de 75 a 50 en 2 anys va ser un encert, prioritzant la qualitat. Es prioritza en contra d'algunes colles que encara ens diuen perquè les guanyadores tenen el privilegi d'exposar dissabte de Gran Rua al matí i sortir al principi amb les locals. Però la resposta és ben clara serem fidels al nostre model fins al final.

Implicar a les colles ha sumat moltíssimes mans a un carnaval que les necessitava. Això és una altra gran virtut. Tenir aquesta massa de voluntariat ha fet créixer la festa gran del poble a un ritme més ràpid del que s'esperava. Cada any creixent el nombre de voluntaris. Tant com creixen els seguidors a les xarxes socials, que entre el Boig i el Carnaval Cunit sumen més de 8.000. De fet, fa res hem estrenat la web del Boig, per acabar de completar l'aposta. Un altre de les accions que introduirem aquest any si acabem de tancar-ho amb l'ajuntament serà l'emissió de la Presentació de Carnestoltes amb el perfil de Facebook del Boig en directe.

La gran clau va ser consensuar quins serien els pilars del projecte entre totes les colles i el camí que portem ens duu a millorar cada edició sobre aquella base ben sòlida. Aquest projecte implica molt respecte a la nostra festa i no es permeten mals comportaments ja que som tots els que ens impliquem amb mil hores i seria massa fort faltar el respecte als companys. Potser per això ens considerem el millor carnaval de cara a tenir equilibri entre el goig gaudint-lo i exhibint-lo. Mirem molt per la qualitat del que fem per nosaltres mateixos i pels que venen a veure'ns. D'aquí pot venir el creixent nombre d'espectador a cada edició. Està sent vital ser fidels al que volíem i com ho volíem.

Llavors només queda parlar que passaria amb els actes per transmetre i continuar amb el que us hem parlat. 2016 és l'any on es culmina la feina de tots els darrers anys. S'introdueix que el regnat de Carnestoltes i Reina el portaria un any cada colla, consensuat prèviament a l'assemblea. I Soñadores, una colla jove que volia transmetre que els joves no van només a veure, van a gaudir fent gaudir al que veu la seva posada en escena.

Amb aquest canvi el cap de setmana abans de la Gran Rua hi haurà la presentació de les disfresses i posada en escena de la colla. Cada colla ho farà a la seva manera, Soñadores ho va fer en forma de musical i va quedar molt molt emotiu, mitja Coordinadora plorant d'emoció; això és carnaval! Aquest any Dancing Cunit ens tocarà la fibra amb La Bella y la Bestia…. Ens oferiran la seva particular versió d’aquesta obra portada al seu terreny. El dia 18 de febrer amb 3 passes amb entrada gratuïta en el Casal Municipal de Cunit. Amb aquest cap de setmana extra es dinamitzava molt més el poble, els protagonistes guanyaven en ressò, que era un aspecte nostre a millorar. I a més comptàvem amb la nostra particular nit dels Oscars. El nostre únic acte satíric. On donem premis malèfics als polítics. En aquest 2017 no es celebrarà com a protesta per haver donat l'esquena un cop més a aquest model de carnaval, que al final s'acaba fent però amb massa batalleta amb ells. Aconseguíem moltes coses amb aquest gran canvi. Primer avançar i fer soroll abans que mai, dinamitzar més Cunit que ja cal, donar aquest protagonisme extra i per fi comptar amb un fil conductor que marca un inici d'una història que acabarà amb un dimecres de cendra amb el Carnestoltes mort com cada colla imagini.

Són 10 dies de molta emoció. Passat aquest cap de setmana on la colla organitza la seva presentació amb un pas, dos o tres i també es compta amb la Ruta de tapes carnavalesca. I la Gala dels premis irònics, única i especial amb molt d'humor i tothom de gala. Arribarà l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes, on cada colla tira d'imaginació i creativitat. Cada Carnestoltes i Reina tenen la seva agenda, per tant cada any això donarà que parlar i sempre comptarem amb aquest factor sorpresa que farà encara mes gran el nostre carnaval. Divendres de Batalles després de dijous d'arribo. Batalla confeti a la tarda i de coreografies de les colles a la nit. Aquest any tercera edició d'aquest divendres i ja estan més que consolidades aquestes batalles. Dissabte matí exposen les carrosses guanyadores de l'any anterior a les places del poble i a la tarda la Gran Rua que també ha anat evolucionant per convertir-la més atractiva, treien trams menys atractius i fent-la una mica més curta però mantenint el recorregut tan especial de Cunit. Les festes al pavelló de després de la Batalla i de dissabte amb l'entrega de premis estan sent un ple absolut amb gran ambient.

Dilluns comptem amb un altre acte infantil i dimecres de cendra, amb sardinada, testament, rua de dol. Així tanquem un carnaval de moltes emocions. Arriba la 30a edició del nostre carnaval i les expectatives estan posades en el fil conductor que proposarà la colla Dancing Cunit, (una colla jove a Cunit, creada per l’escola de ball y formada en gran part per pares, fills y alumnes, que arriba amb molta força y ganes), per consolidar aquesta proposta iniciada l'edició anterior. Un cop consolidat aquest canvi es podria introduir un nou esdeveniment important pel 2018 (quan fem 30 anys 1988-2018). A més de lluitar per la nau del carnaval(que seria bo que comptés amb un espai d'exposició permanent del nostre carnaval i la seva història) i productes del Boig que aniran sortint, com la gravació d'un documental, una ruta pel nucli antic i alguna sorpresa més que encara no es pot avançar. Moltes idees per millorar però anirem primer assentant els grans canvis donats.

Com veieu és potser el pilar municipal que uneix a més gent a Cunit i li donarem més valor amb cada detall i canvi fet. No és una successió d'actes, va molt més enllà per això ens ha fet adictes. Visca els carnavals del territori!