Comunicat pels aldarulls del passat dissabte a les Casernes

Desde la Eskala hemos decidido hacer este comunicado oficial tras los acontecimientos del pasado sábado dia 4, partido disputado entre el CP Vilanova - PHC Sant Cugat.

Ante todo, mostrar nuestro arrepentimiento por los hechos sucedidos en dicho partido, pedir disculpas tanto al club, directivos, cuerpo técnico, jugadores, socios y aficionados ya que a nosotros lo sucedido tambien nos parece vergonzoso y lamentable.

Después de ver la información que se esta dando tanto en prensa escrita, radio y televisión queremos aclarar varios puntos en los que se ha informado de forma errónea y estamos disconformes, ya que nadie se ha puesto en contacto con nosotros para contrastar la información que se esta divulgando en los medios.

En primer lugar queremos dejar bien claro que la pelea no fue entre miembros de la Eskala, ya que la otra parte implicada no son miembros de nuestro colectivo. Ya que ante todo nos debemos a una de nuestras canciones, 'somos un grupo de amigos'. No con esto nos queremos justificar en ningun momento.

En segundo lugar aclarar que la lata no fue lanzada a la pista intencionadamente, si no que fue tirada a la papelera con la mala suerte que rebotó en el borde del cubo y desafortunadamente fué a la pista.

En tercer lugar aclarar que la canción que se ha mencionado que cantamos contra los cuerpos de seguridad en ningún momento se hizo para ofender a la policía que en ese momento habia en el pabellón. Es una canción que llevamos cantando hace años, y dicha canción incluso se ha escuchado en varios partidos por la megafonía del pabellón.

Aclarados estos puntos, reiteramos que estamos totalmente arrepentidos y avergonzados de los hechos ocurridos en mencionado dia.

Estamos a disposición del club, directiva, jugadores, socios y medios de comunicación para cualquier esplicación que se crea necesaria.