La senyora Stendhal

Torna Rafel Nadal amb una novel·la sobre els moments difícils de la història del país. Els anys immediatament de després de la guerra on venjances i persecucions estan a l’ordre del dia permanentment. Però en la guerra civil espanyola hi va haver repressió, injustícia i barbaritats per les dues parts. Aquí, en aquesta novel·la, Nadal ret record també a aquelles persones que des la intolerància i la violència dels primers dies de la guerra civil van ser víctimes també innocents de la fúria desfermada i de l’odi personal de molta gent que va afeblir la causa republicana. Així ho manifesta un dels protagonistes, l’avi Dídac, quan expressa davant d’un dels caps dels milicians:

-La guerra la perdrem per culpa de la gent com vosaltres. Això és el que predicàvem? Ara passem per les armes capellans i homes de missa espantats?

Tota una premonició.

No es pot justificar, en absolut, aquesta violència però tampoc la que van exercir els guanyadors de manera sistemàtica i planificada. En definitiva denúncia de la violència i revenja indiscriminada.

El llibre tracta de la història dels vençuts i com van poder, alguns, sobreviure en temps difícils i com van sortir del pou on estaven amb esforç i dolor.

Rafel Nadal és un reconegut periodista que ha treballat en la majoria dels gran diaris del país. Va començar a la revista Presència i a la redacció del Punt de Girona i a partir d’aquí va començar una extensa carrera treballant al País o dirigint el Periódico de Catalunya, diari en el que va obtenir nombrosos guardons per la publicació i també va propiciar la seva versió en català que va ser una novetat important en el món de la premsa catalana. La sortida d’aquest diari va ser fruit del seu desacord amb la propietat i per negar-se a fer una segona reducció de la plantilla en moments difícils. Ha treballat també al País i actualment escriu articles a La Vanguardia i participa en diverses tertúlies d’actualitat a la ràdio i també a diverses televisions.

Ha publicat “Quan érem feliços” un recorregut per la primera infància i adolescència el despertar a la vida en mig d’una família nombrosa a la Girona dels anys cinquanta. Abans d’aquest llibre narratiu havia publicat a l’any 2011 “Els Mandarins”, que esdevé un magnífic llibre sobre la representació del poder i un retrat interessant d’alguns dels protagonistes de la política del nostre país. Amb posterioritat va publicar Quan em dèiem Xampany un llibre a cavall entre els records de la indústria familiar i també amb aspectes de ficció de cercar i recrear la història de la seva família.

El seus llibres han obtingut una acollida excel·lent i amb unes crítiques molts favorables que han situat a Rafel Nadal entre els escriptors més valorats del país.

En la seva penúltima novel·la La Maledicció dels Palmisano ens porta a un petit poble imaginari, Bellorotondo, de la regió de la Pulla, a la zona del taló de la “bota” del sud d’Itàlia. Hi ha un monument als morts en la Gran Guerra del 1914 al 1918 en l’estela funerària s'hi poden comptar, entre els noms dels morts, fins a vint-i-un Palmisano. Ara ens ofereix La senyora Stendhal.

El protagonista i narrador és en Lluc un nen que el darrer dia de la guerra veu com maten a la seva mare quan ha acudit a auxiliar a un ferit. En Lluc és recollit per la senyora Stendhal que el tracta com un fill i ell també la considera la seva mare. Viuen en una petita casa blanca just en un llarga recta que porta a les muntanyes. En Lluc conviu també amb l’avi Dídac que es mostra molts cops absent i esporuguit per les situacions que li ha tocat viure i encara viu ocasionalment, represaliat i espantat per les actituds dels cacics del poble. A la família hi ha encara el Dani un jove, fill de la senyora Stendhal, que forma part de la resistència i ajuda al maquis i que jugarà un paper important en l’adquisició de referents del Lluc.

En Lluc viu en un món d’una certa felicitat pròpia dels infants, emocions i calidesa en la família però també és conscient i s’adonarà i viurà amb tota la cruesa i proximitat la revenja dels vencedors que sembla que no mai en tenen prou en passar comptes als vençuts.

La protagonista de la història és, també, la senyora Stendhal, una dona valenta, que ha sofert i que sofreix encara, una dona que vol pel fills els valors de l’educació i la cultura, que és humiliada però es sobreposa i que guarda molts secrets que són desvetllats en un final impactant i que fa donar un gir interessant a tota la narració. La senyora Stendhal gestiona els silencis i les paraules. Mai va explicar tot el que sap però tampoc amagar tots els secrets que coneix i guarda.

El llibres es divideix en cinc parts la primera i la darrera es situen a Girona i al nostre temps més immediat i es planteja el principi i el final de la narració i entremig tres parts diferenciades La casa de la carretera dels arbres, on a través de capítols curts alguns com a postals, altres com imatges captades al vol, i encara altres en que s’expliquen i es descriuen els camps i els horts de la casa. Ajuden a conèixer ell Lluc, el seu entorn i els esdeveniments que van passant i altres que s’intueixen en el temps d’una postguerra trista i grisa. En l’apartat del L’internat, es descriu detalladament el dia a dia, la quotidianitat de la vida com a fàmul d’en Lluc en un internat on va assentant la seva personalitat i també adonant-se de moltes coses i de descobrir la realitat amb tota la duresa i amb el patiment de l’absència dels seus estimats i el tracte gairebé vexatori dels seus responsables. I finalment a les Muntanyes és ja la presa de consciència d’en Lluc coneixement a través del Comissari, un mític maquis, la història de la seva família, la seva lluita contra els repressors i com van creant-se una nova vida que el portarà a revertir al situació familiar. El final amb les conseqüències de molta història guardada, amagada i prostituïda en alguns aspectes.

Història i ficció es combinen meravellosament per donar una novel·la carregada de sentiments, de passions de paisatges gairebé idíl·lics i de com la història de la vida dona tombs inesperats. Una narració solvent al servei d’una història que recull memòria i dignitat

La visió de moments tràgics a través d’un nen que amb la seva innocència fa interpretacions dels fets i els permet agafar consciència de la realitat. Intuïcions com el paper del mestre de l’escola, o el paper de la Raquel, la noia que estimava el Dani. Un homenatge també a les dones que en la postguerra van haver d’aguantar el tipus i la família davant les adversitats del moment.

És també un tribut i reconeixement d’aquells morts per les milícies incontrolades del bàndol republicà que van fer atemorir a molta, massa gent partidaris de la república però també a un cert ordre.

La novel·la no decep, cada nou llibre de Nadal és una excel·lent història i magníficament explicada.



La senyora Stendhal

Rafel Nadal

Col·lecció Clàssica 1123

Editorial Columna

Barcelona, gener del 2016