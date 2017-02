El transport urbà del Vendrell

Els ressons de l’ultima reunió de Regidors de Barri, en venen a la memòria per començar a escriure aquest article, i parlar de un dels temes candents i transversals d’aquestes reunions; i posar sobre la taula la deficitària situació del transport públic urbà de la nostra vila.

El primer que cabria destacat que no es difícil trobar gent farda del servei de transport públic, ja que des de la reestructuració, es deficient, insuficient, i esta mal organitzat donat que te zones del municipi a les quals no arriba amb regularitat.

El primer que hem de dir, es que hem de tenir en compte que la fisonomia del nostre municipi requereix d’un sistema de transport públic urbà, eficient i amb uns bons horaris de connexions i una infraestructura de parades en condicions, per que es molta, gent la viu a la perifèria del nostre municipi, que caldria recordar, te la majoria de punts d’ interès situats al centre neuràlgic de la nostra vila.

Per començar i posar alguns exemples, la seva xarxa de parades d’autobús redistribuïdes per al municipi després de la seva reestructuració per als mateixos que avui governen, tenen dèficits infraestructurals greus, i si no ho tenen clar, els suggereixo, que facin l’exercici d’anar a la parada del carrer del Gafarró, que esta situada al lateral de la N340 darrera d’una tanca sense marquesina i al final d’una pendent, si algú pot, m’explica com una persona amb mobilitat reduïda pot accedir a la parada, o be una persona gran, o si m’apuren qualsevol persona; per si això no fos poc, els veïns del barri del Francas, si han de jugar la vida per creuar la carretera al baixar de la parada que hi ha a la N340, quan tornen del centre de la vila o del hospital donat que aquesta l’han ficat al voral de la carretera, sense llum ficant un pal indicador de que allí hi ha un parada d’autobús i si plou et mulles i fa vent et vas volant i si et vols seure, et portes una cadira de casa; si seguim capa el Vendrell al mateix voral de la carretera direcció Barcelona la gent de l’ urbanització de Torreblanca, han de fer una excursió per el voral de la N340 de 200 metres sense cap tipus de tanca de protecció caminant de cara per una corba on els conductors no tenen angle visual per veure a la gent caminar capa ells, després han de passar per un soterrani, sense llum, ni senyalització que indiqui als conductors que es poden trobar a vianants a peu,per arribar a una parada sense il·luminar a la part exterior, situada al voral de la carretera que porta capa un pas soterrani; a la plaça Germans Trilles a Coma-Ruga pots trobar una marquesina sense parada i una parada sense marquesina a escassos 100 metres.

Dels horaris es poden dir moltes coses, però a mi hem basta amb recordar alguns autocars, passen d’hora en hora, per alguns punts del municipi, i això diu molt de la deficiència del servei; la gent que viu al Francas, per posar un exemple de gent damnificada, si no va amb L0 al hospital i vol anar amb transport públic, te que fer una veritable excursió, amb fins a tres transbordaments per anar del seu barri fins al hospital; si ho fan amb L0 d’anada tenen un al voral amb un trista i oxidat pal com a parada, i de tornada et deixa a l’altra banda del voral de la N340 on te la pots jugar esquivant els cotxes.

En general i per la quantitat de queixes que tenim del servei amb l’anterior govern, podríem dir que van fer una veritable nyap amb els canvis, que en matèria infraestructural, es van fer pensant en el transport i no en els usuaris; i que lluny de donar solució va generar mes problemes que a data d’avui queden de manifest a les reunions de Regidors de Barri, les quals es troben de segona volta de reunions i que no han sigut capaços de trobar una solució en aquesta matèria, encara que hi hagut insistència de la gent per reiterar el problema.

En aquest sentit, el nostre govern te cobertes les esquenes, donat que la llei no l’obliga a tenir un servei de transport urbà per la quantitat de gent que viu al nostre municipi, i que aquest argument, ja l’han fet servir per tirar pilotes fora a les reunions de regidors de barri.

Jo per la meva banda crec, que el dolent servei de transport urbà, requereix de solucions estructurals, que mai arribaran d’aquest govern, per que son els mateixos que el van reestructura i fer mes deficitari, encara que val la pena recordar que no gratuït, ja que als ciutadans i ciutadanes del Vendrell els costa una quantitat de diners del seus impostos i ara per ara la licitació es per deu anys.