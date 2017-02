Ateneu agricola

Cultura, hoquei, poble des de 1877, portava com anagrama, el dècim de loteria de la societat.

Com esta l’Ateneu?. L’equip de govern i la societat han firmat un nou conveni?. Els socis de l’Ateneu han decidit el seu futur?. Son preguntes que em faig jo i segurament bona part del poble de Sant Sadurní. Observo amb resignació que el problema o la “no solució” encara hi es. El més calent esta a l’aigüera.

Una altre disjuntiva és si L’Ateneu passes a ser una entitat municipal. Hi cap la possibilitat. La qüestió està en els socis com en l’equip de govern de l’ajuntament.

Cultura, hoquei, poble. Cultura i poble hauria de ser ... però no es. Una cafè-bar buit i una sala de teatre (cinema), que no es pot utilitzar, car no compleix les condicions imprescindibles per la seva posta a punt, pel seu funcionament.

L’hoquei va tirant. Està en divisió d’honor i en el pavelló olímpic es celebren competicions de un cert rang. La Copa Generalitat, l’última d’elles, en que la brigada de serveis comunitaris de l’ajuntament, va fer la neteja del pàrquing. És l’esport estrella del poble i té un prestigi nacional e internacional. El club esportiu Noia, té una amplíssima base de jugadors,

Ni ajuntament ni societat mouen fitxa. En l’actualitat, igual com vaig dir en una carta de data, 2 febrer del 2015, l’edifici de l’Ateneu Agrícola Noia, està sota mínims. Un pavelló esportiu que necessita de un bon rentat estructural, i de una sala de cinema sense activitat, degut a la manca de condicionaments.