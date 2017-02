Volem un accés per carretera a Torreblanca

Dintre del marc de treball de la Xarxa Vendrellenca per la millora del nostre municipi i en benefici del comú, hem traslladat als grups municipals una proposta que engloba una millora pels veïns del barri de Torreblanca proposant una sèrie de millores en el traçat del cami capa la parada d’autobús interurbà, i la construcció d’un accés per carretera.

Des de la nostra organització hem estudiat amb atenció la situació del cami que va des de el barri de Torreblanca fins a la parada d’autobús interurbà direcció Barcelona i en trobat tot un seguit de deficiències en matèria de seguretat que requereixen solucions per garantir l’ accessibilitat dels veïns fins aquest punt, donat que per arribar, han de caminar 200 metres per el voral de la N340 i passar per un pas soterrani sense il·luminació; amb unes voreres estretes i sense senyals verticals, per arribar a una parada d’autobús, insuficientment il·luminada ficada al a la calçada.

Des de la nostra organització hem traslladat un seguit de mesures als grups municipals, a traves d’una proposta de moció per la Ple de Febrer, per garantir als veïns de Torreblanca l’ accessibilitat amb seguretat l’ urbanització i al transport públic i ens hem reunit amb Si es pot, Som Poble, ERC de Vendrell i en representació del Govern amb el regidor d’urbanisme Josep Mercader.

La nostra organització ha rebut el recolzament dels grups politics de l’oposició i ha transaccionat amb el govern local per que ens presenti la moció, que encara que era molt mes ambiciosa, ha quedat reduïda als quatre punts següents.

1. Instar a l'òrgan competent de Transports de la Generalitat de Catalunya perquè replantegi la ubicació de la parada del servei de transport de viatgers per carretera, en direcció Barcelona, al barri de Torreblanca per tal de poder garantir les adequades condicions de seguretat vial per als usuaris, atenent a la normativa vigent.

2. Instar a l’Administració General de l’Estat a estudiar l’accés de vehicles pel barri de Torreblanca del Vendrell des de la Carretera N-340 direcció Barcelona, estudiant la creació d’un nou accés alternatiu.

3. Informar per escrit de les respostes rebudes per el Ministeri de Foment i transport de la Generalitat a la Xarxa Vendrelleca, tant bon punt les rebi l'Ajuntament.

4. Donar compte per escrit dels acords presos al Ple a la Xarxa Vendrellenca una vegada siguin aprovats.

També s’ha sol·licitat a l’Ajuntament que parli amb el propietari de la conducció de Aigua que passa per sobre del pas soterrani per que l’arregli, donat que els seus suports estan en molt mal estat.

La nostra organització agreix la bona voluntat i predisposició dels grups de l’oposició i el govern a tirar en davant aquesta demanda històrica de la gent de l’ urbanització de Torreblanca, que esperem que prosperi.