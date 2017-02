Ja hi tornem a ser! I en van ....

Ja hi tornem a ser! El pas està tancat per actes vandàlics que han malmès les màquines d’accés. Però, només per això? No. També perquè no hi ha cap tipus de vigilància i perquè molta gent n’està farta. N’està farta dels retards de rodalies i de la vergonya del pas. L’Ajuntament ha insistit repetides vegades a negociar amb Renfe l’apertura del pas. El resultat és zero. Sempre l’empresa fa servir qualsevol tipus d’excusa: que si cost, que si seguretat, etc. Ja feia molts dies que una de les dues màquines/tanques d’accés estava descalçada i la gent, simplement, la desplaçava i passava. Vigilància?, zero.

Cada vegada tenim més clar que la intenció de l’empresa és tancar el pas de forma definitiva i fer-ho argüint qualsevol pretext.

La darrera proposta de l’Ajuntament, recollia les nostres peticions però no creiem que tampoc sigui acceptada tot i que és, de lluny, la solució més barata i raonable. Si, per desgràcia, aquesta és la resposta, ens preguntem què més hem de fer? Si l’Ajuntament és incapaç d’aconseguir-ho, quines altres mesures podem prendre? Quan ja no valen els arguments i les negociacions, què s’ha de fer?

I respecte de la Plaça del Port, hem dit a l’Ajuntament que, amb el retard que ja portem, i havent d’esperar solventar les possibles al·legacions que es puguin presentar en el període d’informació pública que està obert, és absurd començar les obres al mes de juny i tenir-ho tot l’estiu empantanegat. En la reunió del Consell d’AAVV ens van dir que només tenen previst fer a l’estiu el mínim per començar a preparar les obres.