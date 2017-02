Comienza en Cunit, un nuevo formato de Información y consultas directa con la ciutadania

Tal y como se anunció esta idea el 24 de octubre del 2016 por Radio Cunit, llegó el momento de presentar estos encuentros con la ciudadanía, como parte de la hoja de ruta del programa anual de participación ciudadana dependiente de la Regiduría de Relaciones Ciudadanas de Cunit.

La elaboración de este formato, ha sido realizado por el equipo técnico del ayuntamiento, trabajando conjuntamente con el área de comunicación, con asociaciones, con vecinos y con el equipo de gobierno.

Por lo tanto, este es el resultado de un trabajo serio y riguroso, y veremos su evolución en el campo de la práctica, para continuar este formato o realizar las modificaciones necesarias para que estos encuentros lleven información a cada barrio, a cada asociación y a cada vecino, y juntos, de acuerdo a las preguntas y propuestas, construir soluciones ràpidas, directas y eficaces.

Esperamos una gran participación popular.



L’Ajuntament de Cunit, programa un calendari de Trobades amb la ciutadania per a tot el 2017

La primera de les trobades tindrà lloc el proper 2 de març al centre cívic Els Jardins

L’alcaldessa de Cunit, Montserrat Carreras conjuntament amb els regidors i regidores que formen el govern municipal, iniciaran el proper 2 de març al centre cívic Els Jardins la primera de les sis trobades programades als diferents barris i sectors de Cunit.

L'objectiu d’aquestes trobades és mantenir un contacte directe i obert amb els veïns i veïnes, escoltar les seves inquietuds i recollir les seves demandes i aportacions sobre els temes que siguin de l’interès ciutadà en relació al barri o al municipi.

Segons paraules de l’alcaldessa, Montserrat Carreras amb aquestes trobades volem per una banda, facilitar la relació entre l’equip de govern i els veïns i veïnes a través de la comunicació directa i el diàleg i, també establir un canal per a la informació, la transparència i la rendició de comptes.

Per això, la regidoria de Relacions Ciutadanes ha programat entre els mesos de març a desembre un calendari de trobades repartides per tot el municipi a través dels diferents equipaments municipals, per tal de facilitar l’accés per igual a tota la ciutadania.

El calendari de les trobades 2017 és el següent:

Dijous 2 de març

Lloc: al Centre Cívic Els Jardins - C. Tulipa, 28. Hora: 18:30 h

Dijous 27 d’abril:

Lloc: Casal de la Gent Gran – C. dels Horts, 7. Hora: 18:30 h

Dijous 22 de juny:

Lloc: Biblioteca Marta Mata – c. de la Creueta, 17. Hora: 18:30 h

Dijous 7 de setembre:

Lloc: Casal Municipal – c. Sant Joan, 4. Hora: 18:30 h

Dijous 26 d’octubre:

Lloc: Escola Pompeu Fabra – Av. Barcelona, 70 . Hora: 18:30 h

Dijous 14 de desembre:

Lloc: Centre Cívic Cal Cego – C. Ponent, 1. Hora: 18:30 h

Els assumptes tractats en cadascuna de les trobades es recolliran en un document que serà tramés als departaments que correspongui i publicat al web municipal per tal que la ciutadania en tingui coneixement.