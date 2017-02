Freixenet patrocina una web ultra i racista

Fa pocs dies que el diari anglès TIMES obria la portada explicant que algunes webs intoxicadores es beneficien d’anuncis institucionals o de grans empreses, obligant als anunciants a deixar de mirar enlaire i prendre decisions. En aquest marc l’empresa LEGO es va retirar del “Daily Mail” per no associar la seva marca a un diari xenòfob tot pensant que la majoria de consumidors no voldran comprar productes d’una marca associada a mitjans que neguen el canvi climàtic i alimenten el discurs de l’odi. Als EE.UU. estan en una dinàmica semblant.

A Espanya el mes passat quatre marques ANIDA, TOYOTA, NISSAN i LINEA DIRECTA van tancar les seves campanyes en un digital després de que publiqués un article titulat “Per què les feministes són més lletges que les dones normals?”. Però sembla que no totes les empreses ho veuen igual; malgrat la denúncia que va fer el diari ARA ja fa uns dies, avui 17 de febrer del 2017, FREIXENET es continua anunciant en el mitjà ultra “Alerta Digital” que ha publicat articles tant constructius com “Els separatistes no serveixen per complaure les seves dones ni per tenir fills, per això tiren dels nous catalans”. Per no cansar sobre el què diuen contra tothom que no sigui com ells, tant sols cal que, si algú té interès, hi doni una ullada.

Però més enllà dels continguts, el que esgarrifa és que una empresa com Freixenet, que se suposa que està ben vista al Penedès (entre altres càrrecs presideix el Consell Regulador de la D.O. Cava, forma part del Patronat de la Fundació Wine Business School) o a Catalunya, ja que el seu President ho és alhora de Fira de Barcelona, patrocini aquesta mena de digitals i es passegin pel Penedès donant lliçons de com hem de fer les coses. Potser va sent hora d’aixecar el cap i anar construint un altre tipus de societat on ningú sigui més que un altre.