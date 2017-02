Ho he dit vegades i ho continuaré dient les vegades que faci falta. Manteniment i conservació dels carrers, places, rotondes, jardins, mobiliari urbà (bancs, fonts, papereres), és basic, vital per a poder definir que una vila és neta. I a Sant Sadurní d’Anoia, no es don el cas.

Ho he dit de tots els governs municipals que hi ha hagut des de la democràcia. No s’ho prenen en serio. És una assignatura pendent que cal aprovar-la. I per aprovar-la es necessita esforç, dedicació, contundència. El Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular de Sant Sadurní s’han expressat així en molts plens municipals de l’ajuntament.

En l’actualitat la situació és desagradable, inconsistent, desmarxada. La sensació de deixadesa es fa patent i és evident en les herbes, defecacions, papers, cotxes abandonats, que es poden trobar i veure en els carrers, les places. Més que el regidor responsable d’aleshores, la culpa i el passotisme és de l’equip de govern del moment.

Detalls i apreciacions en el manteniment de la via pública, és en la diferenciació entre carrers de “primera” (centre vila), carrers de “segona” (carrers adjacents). I això és una mala costum, que encara per part dels governants es té ara. Tots paguem impostos, doncs passar la màquina de la neteja tant toca al carrer Doctor Escaiola, com al carrer Mestre Antoni Torelló. És a tall d’exemple.