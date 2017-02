Estrès resolt

Hi ha paraules amb el poder de convertir-se en etiquetes per a la màquina del cafè. És allí on qualsevol les utilitza com a oportunitat per obrir la conversa. De tant escoltar-les les seguim grapejant mentre desconeixem el seu veritable contingut i els recursos que aprofundir en elles ens pot procurar.

Una d'aquestes paraules és l'estrès, amb la qual expliquem poc i justifiquem molt. És una disculpa perfecta, tant per a un trencat com per a un descosit. És com aquells diagnòstics que escoltava del metge de capçalera a la meva mama; quan la qüestió, o es desconeixia o no venia de gust investigar sobre ella. “Això són nervis”… i clar, com els nervis no es poden extirpar, ens hem d'acostumar a la seva capritxosa voluntat i conviure submisos acceptant-los com a acte de penitència i enaltiment de l'ànima. Entre molts adjectius aplicables, em quedo amb lamentable.

Fins a aquí seria la descripció d'una còmoda zona de confort on passa solament el que ens va bé, on hi ha poc canvi i molt més del mateix, d'això que ni ens treu el fred, ni ens dóna calor. La recepta perfecta per conèixer solament una part del tot, acceptant així el que ens interessa poc, o ja ens va bé que segueixi sent pels segles dels segles.

El que fa avançar el món és d'una altra pasta i ho aborden aquells que no es conformen amb aquest panorama del tancat perfecte on els nervis i l'estrès han muntat la seva colònia. Aquest ja és motiu suficient com per posar-se a la feina amb la finalitat d'aplicar solucions als seus molests i tòxics efectes en la nostra vida, relacions o salut.

Podem fer moltes coses. Aquí us deixo una bateria d'idees amb les quals afrontar el repte de sufocar l'estrès.

1. Reflexionar sobre com són les situacions que ens provoquen aquesta sensació. Fent- nos conscients d'elles, ens podem anticipar. Reconeixent l'escenari, serem capaços d'activar aquelles estratègies que ens permetin lluitar contra ell i vèncer-ho.

2. Entrena el connectar-te amb el “aquí i ara”, el moment present, la qual cosa estàs fent en aquest concret instant posant tots els sentits en això.

3. En aquest present, en el qual ens centrem anem a crear moments de felicitat realitzant aquelles activitats concretes o adaptant les quotidianes a la manera específica que ens fa sentir millor. Afegim música, lectura, espectacle al dia a dia.

4. Podem entrenar la respiració. Est és un instrument pràctic i molt fàcil d'utilitzar en qualsevol lloc o lloc. El seu resultat és analgèsic i immediat.

5. Igual que la respiració, l'esport és essencial. Baixa de la graderia o aixeca't de la butaca i practica aquell que t'emocioni, diverteixi i estigui a l'abast de les teves reals possibilitats.

6. Aprèn a respondre a les situacions en lloc de reaccionar a elles. Descriu i analitza les coses que et passen i desenvolupa les millors estratègies possibles per donar resposta des de la calma i la positivitat. Això et fa gran alhora que petit al teu adversari

7. No es tracta de col·leccionar amics com si fos “likes” d'una xarxa social. Tal vegada siguis poc dau a fer amistats. No fa falta una legió d'elles. Si són poques i bones sempre són millor que moltes i absents.

8. Quan percebis una situació amb capacitat de generar-te estrès, entrena l'observar-la en lloc de capbussar-te en ella fins a les empentes.

9. Crea una fe cega en tu, en les teves possibilitats, desitjos, somnis, habilitats. En tot el que està al teu abast i que conspirarà amb tu per donar-te forces i aconseguir-ho.

10. Demana ajuda acudint a un Coach Wingwave que treballi amb tu tècniques per abordar i descobrir allò que et genera aquests escenaris d'estrès i superar-los.

Deu i no són manaments. Els deixem solament en suggeriments, una vegada més amb la capacitat de transformar-te per superar aquest o qualsevol altre repte que et proposis.

La propera vegada que t'acostis a la màquina del cafè, a més de parlar de l'estrès, porta't aquests deu suggeriments i les pegues al costat del botó del cappuccino.