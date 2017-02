Adults que busquen víctimes

Les noves tecnologies, suposen un ventall molt gran en la manera de comunicar-se i informar-se sense límits establerts, que no només aprofiten els menors dins les xarxes socials, sinó que adults, molts més dels que pensem, aprofiten de manera conscient i malaltissa de milers de menors amb l’anomenat Grooming, conegut també com “child grooming”. És un vocable que prové de la parla anglesa i fa referència al verb “Groom” que té a veure amb conductes d’acostament, preparació i intenció d’aconseguir el control emocional d’un menor per posteriorment abusar sexualment d’ell/ella. Així doncs estem parlant del que coneixem com assetjament sexual infantil, dut a terme per ments malaltisses, amb certes patologies (pedòfils i pederastes) coneguts com “groomers” i consisteix en una comunicació online enganyosa a través de diferents xarxes socials, on la intenció primordial és guanyar la confiança d’un menor i poc a poc obtenir imatges eròtiques o pornogràfiques d’ell/ella, inclòs preparar una trobada personal amb la finalitat d’abusar sexualment. En ocasions, aquests adults es fan passar per nens o adolescents per atraure més fàcilment l’atenció i la confiança de la seves víctimes.

La manera de procedir és guanyar-se la confiança mitjançant l’engany premeditat, seduir-los, i atrapar-los emocionalment. Alguns adults aconsegueixen filmar-los amb la webcam i posteriorment divulguen les imatges (sexting). No caiguem amb l’errada que això només ho fan els homes, sinó que indistintament, homes i dones practiquen aquesta tècnica maliciosa, amb l’únic propòsit d’establir vincles d’amistat amb un nen o una nena a través d’Internet creant una connexió emocional més enllà de la informàtica.

Pares, mares, mestres, educadors, tutors, i altres professionals que estem en contacte amb menors, cal que els protegim, informem i actuem contra aquests adults que duen a terme pràctiques delictives en greu detriment dels nens i nenes que necessiten protecció, en referència al tema que estem tractant, situant-lo com un dels més perillosos pel que fa als abusos sexuals, on dins la xarxa, queden fora de control. Per la qual cosa es suggereix als pares i mares que revisin i redueixin la llista de contactes així com la configuració de les opcions de privacitat de les xarxes socials. Evitar que a certes hores de la nit, els menors xategin. Instal·lar programes o software per evitar l’accés a pàgines pornogràfiques. Ubicar l’ordinador, on els pares puguin controlar-ho més fàcilment. Restringir l’ús de la webcam i explicar de manera clara al seu fill/a que no han que proporcionar imatges o informacions a ningú. Fer-los coneixedors que aquest tipus de pràctiques existeixen i porten conseqüències, moltes d’aquestes, irreparables.

Cal doncs una vigilància parental activa sobre les connexions, amistats i relacions que tenen els fills amb persones que estan a l’altra banda de la pantalla i dels que no sabem res.

Mencionar també que tant el grooming com el sexting poden suposar un estressor vital que segons els últims estudis s’han relacionat, no només amb greus conseqüències psicològiques, sinó també en conductes d’intent de suïcidi.

Des de la Psicologia Forense, els perits psicòlegs estudiem, explorem i avaluem, les conseqüències emocionals, que afecten als menors que han patit o pateixen aquests tipus d’abusos, amb la finalitat d’explicar i argumentar de manera científica, acurada, i totalment objectiva, les greus conseqüències d’aquests traumes difícils de reparar, així com el tractament i recomanacions, no només per les víctimes sinó també pels agressors, que en el cas d’aquests últims s’avalua si tenen les capacitats cognitives i volitives afectades per dur a terme aquests tipus de pràctiques delictives, però aquest últim aspecte l’explicarem properament i amb més detall.

Margarita Pagès

Psicòloga Forense

Pericials Psicològiques en l'àmbit Civil, Penal i Laboral

