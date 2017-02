Comunicat sobre les darreres novetats en la C-31, C-32 i N-340

En relació a les darreres notícies aparegudes als mitjans de comunicació en els darrers dies, tot just després de la presentació, i posterior aprovació, en diferents ajuntaments de la comarca del Garraf d’ una moció donant suport al Manifest per la Mobilitat de la C32 i C31 signat pel Consell Comarcal del Garraf, UGT , CCOO i No Vull Pagar C32 a l’ abril de 2015, reclamant el compliment de les 2 Propostes de Resolució aprovades al juny del 2014 per la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya presentades a instàncies del grup parlamentari d’ ERC i treballades conjuntament amb nosaltres en el seu moment, volem puntualitzar:

1. Malgrat l’ actitud distant mantinguda vers nosaltres per les administracions locals de les comarques del Baix Penedès i Garraf durant els nostres 4 anys de lluita i reclamació, i la nul·la predisposició al diàleg demostrada fins ara pel Consell Comarcal del Baix Penedès, manifestem la nostra voluntat de cooperació amb les institucions del territori, tal com hem demanat i anunciat, des del primer dia de la nostra activitat.

2. Davant l’ anunci per part del Consell d’ Alcaldes del Garraf de l’ acord amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’ un estudi sobre l’ impacte dels peatges a la comarca, i la possibilitat anunciada, també per la Presidenta del CC del Baix Penedès, Sra. Eva Serramià, que ho sol·licitarà també a la Diputació de Tarragona, volem assenyalar que aquest estudi d’ impacte socioeconòmic del tram Sitges-El Vendrell de la C32, resta aprovat des del 2014, i estava inclòs en els pressupostos de la Generalitat del 2015, posteriorment prorrogats al 2016, gràcies a una esmena presentada en el seu dia per la diputada de l’ Arboç, Teresa Vallverdú d’ ERC, per tant, si la Conselleria encara no l’ ha presentat, incomplint els acords aprovats en el seu moment, ha sigut per una decisió merament política, tal com ens va reconèixer en el seu dia l’ actual Conseller de Territori Sr. Josep Rull.

3. Davant de la filtració apareguda, via ACN, sobre la possible proposta que la Generalitat ha fet arribar al Ministerio de Fomento, seguint el model Girona per tal de solucionar els problemes de mobilitat i accidentalitat a la N340 al seu pas pel Penedès i l’ Ebre, entenem que l’ administració catalana hauria de demanar el rescat immediat de les autopistes AP7 i AP2 al Govern d’ Espanya, per tal de donar solució als problemes existents a la N340 i N240 a Ponent, i més ara, quan hi ha en marxa una nacionalització de les autopistes en fallida que suposaran més de 5000M d’ € a costa de tots els ciutadans, sense esperar al 2021 la fi del període concessionat actual dels respectius peatges.

Entenem que la mobilitat és un dret, per tant, estem en contra de la criminalització del sector del transport que es produeix en la prohibició al trànsit dels camions per la N340. Els transportistes no són responsables dels problemes que presenten les nostres infraestructures, tanmateix, el sector aporta ja una gran quantitat de diners via impost d’ hidrocarburs i de les taxes derivades de la seva activitat econòmica.

Entenem que el sistema de bonificacions només fa que fer més gros el forat econòmic que les administracions públiques tenen amb l’ actual sistema concessionari dels peatges, els rebutgem en aquest cas i apostem pel rescat immediat. Pel que fa a les bonificacions per residents previstes, les descartem per aquest mateix motiu i també al entendre que no solucionaran tampoc el col·lapse que pateixen aquestes carreteres i que no hi ha un retorn en un increment de l’ activitat econòmica al territori, i molt menys si aquestes, van vinculades únicament al ViaT, doncs només obre una via de negoci a la concessionària.

En el model Girona, la Generalitat de Catalunya destina els seus recursos econòmics a una via on no té la titularitat, entenem que la Conselleria hauria de destinar els pocs recursos dels que disposa a les vies on té la plena titularitat i que presenten els mateixos problemes (com C31-C32 o bé C55-C16) el cas més clar és al Bages on la C55 pateix més de 100 morts en 16 anys i es demana la gratuïtat de la C16 o desdoblament d’ una part de la C55.

4. Reiterem novament, la nostra aposta pel sistema de la vinyeta existent en altres països europeus, com el més adient per a la gestió de les vies de peatge i d’ alta capacitat catalanes. Aquest sistema és el més just a nivell territorial i només afecta als usuaris de la via, destinant la resta dels pressupostos públics a altres necessitats.

5. Davant de les declaracions de les Presidentes dels Consells comarcals del Baix Penedès i Garraf sobre la reclamació d’ una millora tarifària pels moviments interns per la C32 per residents en el tram Sitges-El Vendrell, entenem que una nova oferta tarifària només per residents no descongestionaria la C31 doncs no hi hauria el suficient trànsit induït a l’ autopista C32, això només suposaria un increment dels diners públics destinats a pagar bonificacions a la concessionària, alhora que tampoc és una mesura prou dinamitzadora de l’ activitat econòmica al territori.

Entenem que seguint el model concessionari actual de peatge explícit com a sistema de gestió, la solució és plantejar el rescat de la C32 en el seu tram penedesenc com un bypass entre la N340 i l’ entrada a la zona metropolitana de Barcelona. Aquest rescat es pagaria amb la baixada de les compensacions a pagar per part de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el trànsit induït als Túnels de Vallcarca per l’ increment de vehicles que utilitzarien la via provinents de la N340 i també, afegiríem l’ estalvi provocat per la no construcció d’ una variant entre els trams marítims de la C31 no desdoblats.

6. Per acabar expressem la nostra voluntat de participar en la Taula de treball comarcal proposta per la Sr. Eva Serramià, però entenem que la premsa no és la manera adequada de fer-nos partícips d’ aquesta eina.