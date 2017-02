Proposem que l'Ajuntament de Cubelles contracti energia electrica 100% renovable

L´Ajuntament de Cubelles té un ferm compromís amb la reducció d'emissions contaminants a l'atmosfera, i així va quedar palès amb l´aprovació per unanimitat dels acords del pacte d´Alcaldes i Alcaldesses per la sostenibilitat ,on ens comprometíem a rebaixar fins 2030 un 40% les emissions de CO2 del nostre municipi.

Les accions que els ajuntaments poden dur a terme per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle poden albergar diferents aspectes, a part de reduir el consum d’energia elèctrica a les instal·lacions municipals o instal·lar mitjans d'autoproducció d'energia, també es pot demanar a les empreses subministradores que l´energia consumida pels Ajuntaments vingui certificada com a 100% renovable; o canviar d’empresa comercialitzadora i adquirir l’energia elèctrica amb garanties d’origen de productors d’energies renovables.

Dins del ventall de productors d´energies renovables, no podem obviar que el model que més ens agrada a Guanyem és el de les cooperatives de producció i consum ,que tenen funcionament més just, sostenible i democràtic, ja que com a soci pots donar la teva opinió en les decisions de la cooperativa; però la nostra proposta no va encaminada a imposar un tipus de model, si no a marcar un punt de partida per començar el canvi cultural mediambiental que el consistori es va comprometre a portar endavant.

El 80% del consum energètic i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle estan associats amb l’activitat urbana, raó per la qual el paper dels governs locals per atenuar els efectes del canvi climàtic esdevé decisiu. Conscienciats d'això més de 700 municipis d'arreu de Catalunya i de l´estat com per exemple, Madrid, Cadis, Vilanova i la Geltrú, Tarragona ,Vic, Figueres, Sabadell, etc. , han portat a terme iniciatives en els darrers anys per reduir el consum energètic, fer-ne un ús més eficient, i augmentar el subministrament d’energia d’origen renovable i local a fi de reduir al màxim les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

A Guanyem creiem que l´Ajuntament de Cubelles no pot ni deu quedar al marge d´aquest canvi. El nostre consistori per responsabilitat amb els compromisos adquirits en matèria de sostenibilitat i energia, ha d´afrontar el repte de la Transició energètica cap a un model basat en les energies renovables . Per això pensem que des de l´administració pública s'ha de donar exemple i impulsar el consum i la producció d'energies renovables amb col·laboració d'empreses subministradores i cooperatives de consum i producció del territori.

Per tots aquests motius hem presentat una moció al Ple Municipal de Cubelles, per a que l'Ajuntament es comprometi a realitzar les gestions necessàries per contractar progressivament en els edificis i instal·lacions municipals el subministrament d’electricitat 100% renovable i elabori un informe que expliqui les necessitats per abastir les instal·lacions municipals d'equips d´autoconsum i producció d'energia per ser autosuficients (plaques fotovoltaiques, aigua calenta procedent d'energia solar tèrmica, biomassa,etc.)