Sobre la imposició de penjar la bandera espanyola a l’Ajuntament

El passat divendres 17 de febrer i després de dècades de normalitat, a la façana de l’Ajuntament de Vilafranca va veure’s hissada la bandera espanyola degut a la persecució malaltissa per part de la Delegació del Govern del Regne d’Espanya contra els ajuntaments democràtics de Catalunya.



Davant d’aquest fet volem exposar les següents consideracions:



1. El passat 27 de setembre de 2015, el 63,5% dels vilafranquins i vilafranquines van votar a favor de la independència de Catalunya. Entenem que l’ajuntament ha de ser fidel a aquest mandat.

2. Des d’ERC Vilafranca rebutgem l’intent del Govern espanyol de dur a terme una guerra de banderes. Els ajuntaments, a partir dels càrrecs electes, representen a la ciutadania i el Ple de Vilafranca va acordar l’any 2009 que a l’Ajuntament hi onegés la bandera de Catalunya.

3. Rebutgem la imposició de la bandera espanyola a la façana de l’Ajuntament i la persecució a què s’està sometent als ajuntaments catalans per part del govern espanyol.

4. No volem cap alcalde inhabilitat per culpa d’una bandera. Malgrat aquest fet, considerem que hi ha marge per actuar.

5. Els propers mesos seran claus i calen institucions fortes per actuar. Emplacem a l’alcalde i al govern de Vilafranca a reiterar el seu compromís en fer tot el que el govern de la Generalitat i el Parlament decideixin per fer possible el referèndum per la independència previst com a molt tard pel proper setembre, obeint només el mandat democràtic i la legalitat catalana.

6. Demanem a l’alcalde que si no s’opta per despenjar la bandera espanyola, es col·loqui al balcó de l’Ajuntament una pancarta amb el lema “Vilafranca, adherida a l’Associació de Municipis per a la Independència” i s’hi pengi una bandera estelada.

7. Des d’ERC reiterem el nostre compromís amb el mandat democràtic del 27 de setembre i amb les resolucions del Parlament per fer possible el referèndum i la República catalana.