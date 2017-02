Moció d’urgència per demanar la retirada de la bandera espanyola

El grup municipal de la CUP defensarà aquest vespre una moció, presentada en caràcter d’urgència, en què s’insta a l’alcalde de Vilafranca del Penedès a retirar la bandera espanyola del terrat de l’ajuntament.

La moció ve motivada pel fet que l’alcalde, de forma unilateral, ha decidit penjar la bandera espanyola a l’ajuntament. Per la CUP, aquesta acció suposa “trencar el consens de més de 20 anys entre les diferents opcions polítiques de l’Ajuntament, de mantenir l’edifici sense cap bandera en els màstils oficials.”

La moció, que haurà de superar el tràmit d’urgència per tal de ser debatuda, insta “a procedir a la retirada de la bandera espanyola del terrat de l’Ajuntament responent a l’acord d’aquest ple” i fixa que “en els edificis municipals no onegi cap bandera des dels màstils oficials de l’Ajuntament, però mantenint la bandera catalana, com a símbol d’identitat de Catalunya, en el balcó municipal.”

A banda de la moció, els grups municipals de la CUP i d’ERC han convocat una concentració per aquest vespre a les 19:30h, trenta minuts abans de l’inici del ple municipal, de rebuig a la imposició de la bandera espanyola. La concentració es farà a la plaça de la vila, davant de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès.