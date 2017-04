Pudors i ecologia a Ribes Roges

A mitja Setmana Santa l’Alcaldessa ens va trucar per explicar-nos que, degut a la protecció per nidificació del corriol camanegre, no podien intervenir per netejar, cobrint-los amb sorra neta, els tolls d’aigua pudent que queden a la sortida del torrent de Sant Joan, sobre la platja. Agraïm la trucada.

Nosaltres li vam dir que es provés d’obrir la petita barra de sorra que impedeix aquesta aigua arribar al mar i, sobretot, que s’activi ja la primera fase de la regeneració del torrent que fa baixar aigua neta del subsòl que s’emporta les aigües brutes. Si això ja estigues fet, no hi hauria problema.

Associació de Veïns del Barri de Mar