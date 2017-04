Proposem que la ciutadania participi en l'elecció del nou jutge/ssa de Pau

En els proper mesos tocarà renovar la plaça de jutge o jutgessa de Pau de la nostra vila, per aquest motius l´Ajuntament de Cubelles a obert el procés d´inscripcions per a que qualsevol persona es pugui presentar.

El jutge o jutgessa de Pau és un càrrec de responsabilitat, però a l´hora bastant gratificant per al seu tarannà conciliador i de proximitat a la ciutadania.

Per accedir a aquesta plaça no cal ser jurista, si no reunir uns pocs requisits legals com per exemple ser major d'edat, estar en possessió de la nacionalitat espanyola o no tenir cap causa pendent amb la justícia; ja es pot ser candidat o candidat.

L´elecció del nom del jutge o jutgessa de Pau que s´ha d´escollir entre les persones inscrites per ocupar aquest càrrec, la fan els partits polítics que tenen representació a l´ajuntament, els quals han d´acordar en Ple municipal per majoria absoluta qui designen per ocupar aquesta plaça.

La realitat és que molts dels representants polítics no tenim un criteri objectiu per decidir en igualtat de condicions quin candidat o candidata és millor que un altre ; així que el que acostuma a decantar la balança per escollir a la persona que ocuparà aquest càrrec és si els polítics la coneixen, si tenen amistat i afinitat amb ella, si els hi cau simpàtica o fins hi tot el “compadreo”.

Per aquests motius Guanyem Cubelles vol donar un pas més enllà en l´elecció d´aquest càrrec, i proposem un acte de democràcia participativa oberta i transparent. Aquest acte seria obrir un procés participatiu per a que la ciutadania de la nostra vila pugui escollir el nom del jutge o jutgessa de Pau entre els candidats i candidates que compleixen amb els requisits legals.

Aquest procés acostaria i implicaria una mica més a la ciutadania a l´hora de prendre decisions públiques que els afecten, així com obrir per primera vegada a la nostra vila la possibilitat de incidir en un procés de selecció d´un càrrec públic d´aquesta classe.

El procés participatiu necessitarà si o si un compromís per part dels partits polítics de la nostra vila, ja que si s´arriba a fer aquest procés, la persona que més suports hagi rebut per part de la ciutadania es tindrà que proposar i ratificar per majoria absoluta al Ple Municipal.

A Guanyem volem que l´Ajuntament de Cubelles es comprometi a ser el màxim transparent i “separar” en la mesura de les nostres possibilitats el poder polític legislador del poder judicial ; per aquest motius proposem a tots els partits polítics de la nostra vila i en especial al govern municipal a donar un pas endavant i obrir la porta a que sigui la veu i el vot del poble qui decideixi la persona que ocuparà la plaça de Jutge/ssa de Pau de Cubelles els propers quatre anys.