No ho oblidis: "Només tens una pell. Protegeix-la del dany solar"

Fa només uns dies, va tenir lloc la presentació de la Campanya Euromelanoma 2017, organitzada per la Fundació Pell Sana de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV). El lema europeu d'aquest any uneix dues frases que ens fan reflexionar: "Només tens una pell. Protegeix-la del dany solar". I és cert!

De vegades, i sense adonar-nos, cuidem molt més algunes de les nostres pertinences que a nosaltres mateixos. Per exemple, en fer la bugada i estendre-la, protegim la nostra roba fosca dels raigs del sol perquè no es faci malbé el seu color, si el sol entra per la finestra, baixem una mica la persiana perquè aquest no faci malbé els mobles... però què passa amb la nostra pell? L'exposem al sol, moltes vegades sense protecció!

Segons el Dr. Agustín Buendía Eisman, responsable de la Campanya Euromelanoma a Espanya, hi ha una evidència que el risc de desenvolupar càncer de pell és més gran, si l'exposició a radiació ultraviolada inadequada o excessiva s'uneix a altres factors com la predisposició genètica, el fototip cutani baix, la sensibilitat solar, entre d'altres.

No volem ser alarmistes, però no podem evitar informar-te que segons el Dr. Buendía, la incidència de càncer de pell està en continu augment i ja arriba a la consideració d'epidèmia a escala mundial. Per això, són tan importants les campanyes de conscienciació a la població, com aquesta mateixa Campanya Euromelanoma o "Ajuda a un danès", realitzada pel govern de Dinamarca.

Com explica el Dr. Buendía: "La nostra inadequada exposició al sol provoca danys que tenen un efecte acumulatiu i durador en la nostra pell". Així, adverteix, "prendre el sol amb sentit comú, evitant les cremades i les exposicions solars excessives i cròniques és la millor manera de pactar amb el sol. Les exposicions solars moderades són necessàries i beneficioses, per això els dermatòlegs diem: "que el sol és un gran amic però que si no vam pactar amb ell pot convertir-se en el pitjor enemic". En aquest sentit, els dermatòlegs recomanen prendre el sol però amb sentit comú.

I per això, et proposem unes quantes lectures d'entrades de Bellesa activa, com per exemple: Veritats i mentides sobre els filtres solars; Per fi, el sol a la meva pell!; Pren nota dels nostres consells per a un bronzejat sa; Ensenya a els nens a protegir-se del sol o Revisa els teus lunars i els de la teva família, amb la pell no es juga...