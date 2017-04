Emoció a la línia de muntatge: Ni hi és, ni se l’espera

Els veus a ratxes i en paquets de mitja hora entre pausa i “caixa tonta”. T'aixeques, vas al bany mentre escoltes que “en uns minuts tornem”. En realitat no es van enlloc. És aquest moment quan realment comença el seu programa: el de facturar i fer caixa sobre la base del “prime time” i els seus índexs d'audiència. Bé, resumint-ho para aquests que som tu i jo, voluntaris consumidors de l'entreteniment gratuït del país a canvi d'empassar-te tot tipus de missatges per condicionar les teves eleccions mentre gastes els pocs o molts diners del que disposis.

De vegades que li dónes un punt d'atenció a aquesta publicitat d'una manera diferent. Et pot cridar l'atenció per la seva qualitat de producció, fantasia, mitjans, o fins i tot pel “cutre” del mateix: ja saps… “hazme una rebajita…”. De qualsevol de les maneres, sempre hi ha alguna cosa que fa comuna la cerimònia del convèncer. Es tracta de jugar amb les emocions per connectar-les amb l'ànsia de consum d'alguna cosa que en realitat no necessites i que busques solament per aplacar el gana de desig. Alguna cosa puntual i de curt recorregut, tan efímer com la vida d'un petard, tan innecessari com a fàcil de substituir.

No és que li donin molt a la batedora per trobar la via amb la qual entrar en el nostre torrent neuronal. Tot es basa en sexe, bellesa i poder envoltat d'un “fumet” que acaba per donar-li l'aroma i la lleugeresa en forma d'emoció, sensibilitat, passió o tendresa.

Tots som de la nostra mare i pare. Ens dediquem al que sabem, volem o en el millor dels casos podem. Acumulem hores de vol com els pilots aeris, tenim contratemps i oportunitats, les aprofitem o no, les veiem i fins i tot mirem a un altre costat per no veure-les i fins a les fem invisibles quan el seu anell no té un color especial fent-se de malament mostrar. Ens conformem o barallem contra corrent mentre el nostre temps es consumeix entre aprenentatges, esments i suspensos, dels quals és extraordinari aprendre alguna cosa que serveixi per fer el be o desfer el mal.

I estava jo en això, quan va aparèixer una sèrie de cotxes centro europeus d'altíssima qualitat proveïts de les més al·lucinants tecnologies amb les quals estar connectat a tot i en el fons a res. On el plaure de conduir era el més semblat a mantenir el clímax d'un orgasme en un mi sostingut, que durés tot el trajecte sense repostar, sense conduir, mentre el paisatge i la sensualitat dels desitjos es fica per tots els racons habitables del vehicle, que et converteix en el millor “Player FIFA” sense donar-li una puntada a una pilota de platja. Tot emoció, solament emoció, somni, passió, 60-90-60, tableta de xocolata o qualsevol altre somni que estimuli les endorfines.

Aquí va sonar un cop de porta i em vaig despertar per recordar que treballo en un d'aquests llocs de consciència teutona on es construeixen aquestes màquines perfectes que en el meu somni feien realitat els meus més privats desitjos. No obstant això, res a veure amb la realitat. Allà tot és fred, impersonal, numeral, interessat i estratègic. Un lloc on persones amb poder van ser capaces de vanagloriar del seu valor en acomiadar a una embarassada o que van divertir el seu preciós temps per morir en un segon deixant sempre de costat les coses que al final si són importants. El lamentable de tot això, és que és irrecuperable i que després d'ells hi ha altres rellevant-les que no han après ni desitgen aprendre res de tot això. Que posen els seus peus en les petjades d'aquests que ja no estan per tornar a ensopegar en els mateixos llocs, de la mateixa forma. Despertes un matí assolellat ple de vida i aquesta, la vida, es va sense avisar, que és com sempre ho fa. Un aplaudiment, un minut de silenci i de tornada al mateix. A més del mateix.

Mentrestant, vam seguir mirant anuncis de cotxes banyats en emoció com si de bombons es tractés. Jo em quedo en la porta de la factoria abans d'anar-me i miro enrere per buscar algun sentiment que se li sembli, però no, per descomptat aquí no està. Sembla que es va pujar al cotxe quan va baixar del camió per aparcar-ho a l'interior del luxós concessionari. El que sembla tan real com el meu despertar és que l'emoció en aquesta fàbrica, ni està, ni la hi espera.