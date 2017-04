A Sant Pere de Ribes també volem eliminar traves a la mobilitat

ERC proposa al plenari de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’adhesió al moviment ciutadà de la Plataforma No Vull Pagar C-32. El Garraf és una comarca amb poc territori per tenir unes bones infraestructures que facilitin la mobilitat tant amb transport públic com privat. Però aquesta manca d’espai, es veu agreujada per la manca de manteniment dels ferrocarrils i els peatges de la principal via ràpida per entrar i sortir de la comarca tant en direcció Barcelona com a Tarragona, la C-32.

Tanmateix, el Garraf, pateix un greuge comparatiu, atès que la mateixa via, la C-32, al seu pas per la comarca del Baix Llobregat, és gratuïta.

Som conscients i hi estem d’acord, que l’actual govern de la Generalitat treballa per tal d’implantar, en un futur pròxim, el sistema de vinyeta com ja funciona en alguns països d’Europa. Però fins que aquest sistema no estigui implantat, creiem que és de justícia que, al menys pels residents al Garraf, cal reduir o eliminar els peatges de la C-32, atès que, com ja hem dit, és la via ràpida d’entrada i sortida. No hem d’oblidar que l’opció per anar a Tarragona és creuant els municipis i que l’opció per anar a Barcelona és circular per la carretera paisatgística de Les Costes del Garraf.

És per aquests motius que Esquerra Republicana presenta la moció al plenari de Sant Pere de Ribes, pensant en la gent del municipi i en clau de país.

Secció Local d’ERC a Sant Pere de Ribes