Au Pair: negoci o intercanvi?

Òbviament, al contrari que una servidora, moltes altres noies (o nois) que hagin exercit com a tal, hauran obtingut experiències positives. Tot depèn de ... la sort que tinguis?

Ara, per a aquells que desconeguin aquest terme, procedeixo a explicar-vos, de manera concisa, que vol dir ser au pair, o almenys, el que hauria de ser a termes legals:

"Paraula francesa usada per denominar a una persona acollida temporalment per una família en un país estranger. Aquesta persona estarà al càrrec dels fills del matrimoni i ajudarà en les TASQUES BÀSIQUES de la llar, a canvi de ser tractat / a com un membre més de la família (cobrint les seves necessitats d'allotjament i d'alimentació), de rebre un petit salari, d'aprendre una cultura diferent a la seva i millorar en l'idioma natal del país."

Al 2016 em vaig graduar en educació infantil i al final de l'estiu vaig optar per provar l'experiència en un país angloparlant durant uns mesos, amb la intenció de millorar en l'àmbit del speaking.

Després de mirar moltíssimes pàgines a Internet, em vaig registrar en la següent: www.aupairworld.com Tot i això no la recomano per a res, tot i que ocupi un lloc ben posicionat en el que a fiabilitat es refereix.

Al registrar-me amb unes preferències bastant concretes respecte a la durada de la meva estada, em va costar trobar la família adequada, ja que moltes d'elles busquen a joves que puguin quedar-se al país un mínim d'un any.

Ells es defensen amb l'excusa que no els agrada el fet de poder desestabilitzar els seus fills "contractant" a diferents cangurs durant l'any.

Un altre aspecte importantíssim a tenir en compte és que no has d'oblidar en cap moment que no ets l'esclau de la família. Durant el temps que vaig estar buscant la família que millor s'adeqüés a mi, em vaig topar amb unes quantes que més que un au pair, el que buscaven era tenir una serventa les 24 hores del dia.

M'explico: alguns pares entraven a treballar molt d'hora al matí i arribaven a casa ben entrada la nit. Mentre ells no es trobaven a casa esperaven que aixequés als nens, que els preparés l'esmorzar i els àpats, que planxés, que anés a la compra, que tragués la pols, que netegés el forn, que fes rentadores, que tragués a passejar el gos ... Volien algú que els substituís en la seva tasca com a pares!

Com au pair la teva principal prioritat són els nens. Un cop les seves necessitats estiguin cobertes pots (i tens el deure) d'ajudar la família amb algunes tasques bàsiques com ara: netejar les coses dels nens, posar i treure el rentaplats, treure la pols ... Aquesta va ser una de les raons per les quals vaig descartar algunes de les famílies que van contactar amb mi.

Sense esmentar que moltes famílies arriben a tractar-te despectivament! (Aquest no va ser el meu cas ja que no vaig arribar a ser au pair)

Al final vaig contactar amb una família que vivia a Escòcia. Tant en l'entrevista que vam fer per Skype com durant el temps que vam estar parlant per escrit, vaig sentir que hi havia química.

Al final em van descartar a causa de la meva curta disponibilitat d'estada. Em van fer saber que estaven considerant el escollir-me a mi, però que finalment van trobar a una altra noia la qual podia quedar-se al país per més temps.

Malgrat el temps invertit i tot i la il·lusió que em feia, vaig acabar per esborrar el meu compte i descartar la idea de ser au pair.

Unes setmanes després, vaig veure el següent reportatge (Aquí entendreu per què no recomano "aupairworld")

Per acabar, vull esmentar unes paraules que una coneguda em va dir: "Crec que has viscut aquesta experiència a causa de que et vas decantar per Regne Unit. Opino que si t'haguessis decantat pels Estats Units no haguessis viscut el mateix, ja que allà les au pair estan millor mirades ja que només les famílies adinerades es poden permetre tenir-ne un. "

Esteu d'acord amb aquesta afirmació? Us heu vist en aquesta situació o coneixeu algú que l'hagi viscut? Teniu alguna pregunta sobre la meva experiència? No dubteu a deixar-m'ho escrit en els comentaris!