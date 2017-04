Maria Rosell es posa a disposició de la direcció i dels sindicats de Codorníu per intentar minimitzar els efectes de l’ERO

L’alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia i diputada al Parlament, Maria Rosell, ha expressat la seva preocupació davant l’anunci del Grup Codorníu d’aplicar un Expedient de Regulació d’Ocupació que afectaria nombrosos treballadors de la companyia, uns dels quals a la planta que Codorníu té a la capital del cava. Rosell manifesta que “coneixent la responsabilitat de l’empresa i dels treballadors, estic convençuda que, amb diàleg, arribaran a un acord que suposi el mínim trasbals a les persones afectades”. Per l’alcaldessa és necessari que “les accions que es duguin a terme han de ser preses de manera responsable tenint en compte que aquest fet afectarà a nombroses famílies de la nostra vila”.

Maria Rosell recorda que aquest afer l’ha de resoldre l’empresa, però que les institucions públiques “ens posem a disposició de totes les parts per acompanyarles i ajudar-les en aquest diàleg, amb l’objectiu que les persones de Sant Sadurní i el cava no se’n ressenteixin”. “Des de l’ajuntament hem volgut ajudar sempre a Codorníu i a tot el sector, perquè ens el creiem i és estratègic per la nostra vila i, un cop més, fem una crida a treballar de manera conjunta”, ha assegurat.

De fet, l’alcaldessa ha parlat en les darreres hores amb la presidenta del Grup Codorníu, Maria del Mar Raventós, i amb els representants dels sindicats i s’ha posat a la seva disposició per ajudar en allò que puguin necessitar per part seva. A més, ha traslladat aquesta problemàtica al conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i a la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, perquè el Govern de la Generalitat també pugui implicar-se per minimitzar l’efecte econòmic i social que aquest ERO pugui tenir sobre les famílies de Sant Sadurní.