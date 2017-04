Què és l'al·lèrgia cosmètica? Pren nota per lluitar contra ella!

Alguna vegada has patit alguna reacció al·lèrgica a un cosmètic? Potser formes part del 2% de la població que pateix algun tipus d'al·lèrgia a certs productes de bellesa i cura personal. Has de saber que les pells sensibles són més proclives a patir una al·lèrgia i que un producte nociu per a tu pot ser que no ho sigui per a altres persones. El cosmètic només produirà una reacció al·lèrgica a aquell que ha desenvolupat una defensa cel·lular contra la substància.

Tot i que, com veus, la xifra d'afectats és ínfima, tenint en compte la gran quantitat de cosmètics que s'utilitzen cada dia, és important que prestis atenció a aquest missatge per saber com es manifesta l'al·lèrgia, com prevenir-la i combatre-la.

Claus de l'al·lèrgia cosmètica

Tipus: substància irritant vs substància al·lergènica

Una substància irritant no és el mateix que una substància al·lergènica.

La substància irritant: causa una molèstia superficial, temporal i passatgera.

La substància al.lergènica: provoca una reacció més intensa i duradora i ha de ser tractada per un metge.

Per identificar quin tipus de reacció pateixes, consulta a un especialista i deixa d'usar el cosmètic fins que el metge determini l'origen de l'al·lèrgia.

Fases

La reacció al·lèrgica és immunològica i es manifesta en dues etapes:

Fase de sensibilització. És el moment en què la substància responsable de l'al·lèrgia entra en contacte amb l'organisme. És una etapa silenciosa, no hi ha una reacció manifesta, però l'organisme va generant anticossos contra el al·lergogen.

Fase de revelació. Després d'un nou contacte amb la substància, es presenten clínicament els símptomes externs. El més freqüent és l'èczema, que es caracteritza per vermellor, picor, descamació, petites esquerdes i fins i tot presència de butllofes en els casos més extrems.

En cosmètica, els al·lèrgens (les substàncies susceptibles de provocar al·lèrgies) són els metalls, l'alcohol, determinats conservants, emulsionants, tensioactius, colorants, filtres solars d'origen químic, dissolvents, etc. Però... quins són els productes més sospitosos?

Fragàncies

No parlem només de colònies i perfums, sinó de totes les fragàncies contingudes en productes cosmètics, com desodorants, locions corporals, etc. La manifestació de l'èczema ajudarà a determinar l'origen de l'al·lèrgia: si està a la zona intraaxilar és molt possible que l'hagi produït un desodorant, i si està al coll el culpable és (gairebé segur) un perfum. Un cas d'al·lèrgia molt freqüent és l'anomenada dermatitis de Berloque, una reacció produïda per l'exposició solar després d'haver aplicat una fragància.

Tints capil·lars

Si t'has tenyit a casa alguna vegada, has hagut de llegir a les instruccions la necessitat de realitzar una prova dermatològica abans de l'aplicació del producte. I t'hauràs preguntat: per què? Els tints capil·lars tenen un alt risc de produir al·lèrgia, per la seva composició especial, i a més, la reacció pot aparèixer d'un dia per l'altre amb el teu tint habitual. La intolerància es pot presentar de forma lleugera (provocant picor en el cuir cabellut amb èczema a les orelles i parpelles) i de forma intensa (causant coïssor i picor inaguantable a la cara, coll, orelles, parpelles i galtes, i també butllofes).

Un cop sabem que som al·lèrgiques al tint, com podem pintar el cabell? La solució és recórrer a metxes (evitant el contacte del producte amb la pell) o fer servir productes naturals com la henna.

Laques d'ungles

La manicura també pot desembocar en reaccions al·lèrgiques en el contorn de l'ungla, que no obstant això es manifesten sobretot en els ulls i en el coll, perquè ens freguem aquestes zones amb les mans més del que som conscients. Aquesta reacció en cadena es denomina dermatitis de contacte ectòpica (fora de lloc) i afecta molt a les parpelles, molt proclius a captar les substàncies al·lergèniques.

Barres de llavis

Els labials poden provocar queilitis, una inflamació amb edema que afecta tant els llavis com al contorn.

Arribats a aquest punt, et preguntaràs: com puc evitar una reacció al·lèrgica d'un cosmètic? Ja t'hem advertit que aquesta pot aparèixer d'un dia per l'altre, fins i tot amb un producte de cura personal o cosmètica que formi part de la teva rutina des de fa molt de temps... així que és complicat anticipar-se a la seva arribada. A més, no existeix cap substància que pugui declarar-se no al·lergènica.

No obstant això, sí que hi ha alguna cosa que puguis fer per prevenir la al·lèrgica cosmètica: has d'apostar SEMPRE per productes de qualitat i descartar de manera categòrica els cosmètics de procedència dubtosa, ja que hi ha un gran arsenal de marques que ofereix productes de qualitat per un preu molt raonable. Els cosmètics amb l'etiqueta "hipoalergènic" són els més recomanables per prevenir reaccions adverses, ja que per la seva formulació s'han exclòs totes aquelles substàncies susceptibles de provocar al·lèrgies.

