Una oportunidad única, quizá la última…

En verdad, el título de esta nota podría ser “Una oportunidad única” o quizá… “La única oportunidad” es decir, un juego de palabras con diferentes significados y consecuencias.

La irrupción de PODEMOS en la política española, seguramente se escribirá en los libros de historia. Unos jóvenes brillantes y comprometidos con ideas de izquierdas, tratando de cambiar al país a través de la política no se ven todos los días. Los grandes movimientos sociales nacieron de revoluciones, o de grandes crisis o guerras o producto de años de dictaduras.



Pero PODEMOS, si bien cristaliza su formación a través de los movimientos sociales como el 15M, da su gran golpe de gracia y estalla dentro de la sociedad cuando Pablo Iglesia dice una frase célebre que también quedará en la historia política de España y es… “Yo vengo para ganar”

La izquierda española está cansada de perder. Perdió siempre. Y peor aún, las veces que parecía haber ganado tanto con Felipe Gonzales o con José Luis Zapatero, después de muchos años de gobierno cada uno, terminaron en un desastre económico y social que llevó siempre al Partido Popular al gobierno.

Es decir… para que quiere gobernar la izquierda tradicional del PSOE, si cada vez que ha gobernado terminó perjudicando al pueblo y además, dejando que la derecha se ría de todos y aparezcan como los salvadores de España. Y esto es así porque el PSOE siempre, pero siempre, dice una cosa y luego hace lo contrario.

La última del “NO” a Rajoy, publicitada y aparecida en todos los medios de prensa española antes de la investidura presidencial, terminó en un “SI” vergonzoso a Mariano Rajoy y a toda la corrupción de derechas.



Fue el colmo de la traición a sus propios militantes, pero si nos vamos un poco a la historia del PSOE, siempre hicieron lo mismo. NO a la OTAN, terminó con un SI a la OTAN, y como estos, cientos de casos. Así compañeros, si votamos al PSOE ya sabemos que van a hacer sus dirigentes, es decir, todo lo contrario de lo que promulgan, como siempre lo han hecho.



PODEMOS en cambio es diferente. Gobierna en las dos capitales más importantes de España, Madrid y Barcelona, y ha demostrado que puede gobernar bien y no solo eso, sino que por no contar con la mayoría suficiente para gobernar, sabe pactar.

Y tanto al PP como al PSOE, esto de pactar nunca se les dio bien, y siempre con mayoría absoluta fueron aplanadoras del pueblo, con medidas regresivas y contraproducentes para la gran mayoría de los trabajadores. Para ejemplo que mejor que la reforma laboral aprobada por el PSOE durante el gobierno de Zapatero que fue un palo contra la clase trabajadora, y luego y más profunda la reforma laboral del PP, que fue directamente sin anestesia contra toda la masa asalariada, permitiendo despidos masivos y trabajo basura.

En la actualidad y por primera vez en España, gracias al PP, al PSOE y Ciudadanos, existen trabajadores pobres, como normal es ver esta particularidad en países subdesarrollados.

Trabajadores con largas jornadas de trabajo por sueldos que no llegan a fin de mes, o trabajadores que no cobran la cantidad de horas trabajadas, o contratos por meses, días y hasta por horas, no se podrían hacer si el PP y el PSOE no lo hubieran autorizado con la aprobación de sus reformas laborales.

Ahora bien, ¿qué pasaría si PODEMOS llega al gobierno?

Pues no pasaría tanto. Y solamente cumpliendo tres promesas de su programa electoral, todos podríamos notar cambios considerables en nuestra economía.

Primero derogar las dos reformas laborales, la del PP y del PSOE, volviendo a que la clase trabajadora tenga puestos de trabajo fijos con sueldos dignos y contratos serios, y no la porquería que hay ahora.

Segundo cobrando impuestos a todas las grandes empresas que con una ingeniería fiscal hecha por grandes ideólogos expertos en evasión de impuestos, no pagan lo que les corresponden.

Y tercero, aplicar una renta básica para todos aquellos que no tengan ingresos, justamente para activar la economía como hacen todos y cada uno de los países más desarrollados del mundo con distintas fórmulas que no abandonan a sus habitantes más desprotegidos.

Y habría más, pero con solo estas tres medidas ya la economía caminaría por donde tiene que ir y no por donde los señores del PP, PSOE y Ciudadanos nos están llevando.

Pero claro, PODEMOS se enfrentará a su oportunidad histórica de gobernar y esto es más serio de lo que parece.

Salir a la calle está muy bien, pero esto se gana en las urnas y con millones los votos. Y para ello necesitamos un partido unido, organizado, poderoso y con buenos cuadros políticos y técnicos, con muy buena formación política urgente que no se está haciendo.

Es muy sencillo ganar las elecciones... pero tenemos muy poco tiempo si realmente queremos hacerlo, porque para ganar en 2020, hay que ganar las municipales del 2019.



Y para ganar en 2019 debemos saber qué hacer en los ayuntamientos, como ganarlos y como gestionar correctamente fondos públicos. Y "municipalismo" de Podemos debe ponerse las pilas, porque poco está haciendo.



Es solo mi opinión... pero de seguir así... tenemos PP para rato... porque la única verdad, es la realidad, y la realidad dice que tenemos una minoría de votos y está quizá será una oportunidad única para gobernar, y no podemos terminar como siempre lo ha hecho el PSOE, es decir, entregando el gobierno a Partido Popular y engañando al pueblo. Así de simple…

Martin Grondona

Co-Fundador de PODEMOS Cunit