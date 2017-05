L’ecoeducació recull i facilita nous mètodes i enfocaments de l’aprenentatge de caire vivencial i sostenible que ja s’implanten a moltes escoles i que prioritzen l’interès i la motivació real d’infants, joves i persones adultes a partir de la riquesa pedagògica que ens ofereix la natura i la relació i el vincle amb la resta d’éssers vius.

La mirada innovadora que planteja l’ecoeducació té el propòsit de formar a persones més empàtiques, conscients i respectuoses amb elles mateixes però també amb el medi ambient i amb la resta d’habitants amb qui compartim la Terra.

L'atracció innata dels nens i nenes cap als animals i la natura facilita l'aprenentatge de tots els continguts curriculars sense renunciar a una màxima de valors.

Els infants tenen incorporat un coneixement i una visió global de la realitat que posteriorment l'escola i la societat fragmenta i redueix a simplificacions sense sentit que no serveixen per a viure amb plenitud ni per en un futur poder aportar qualitat i creativitat a nivell professional.

Està més que contrastat que el contacte i la filiació cap a la natura i els animals és essencial per a un desenvolupament pedagògic i psicològic saludable.

L’ecoeducació facilita la seva conjugació amb les metodologies pedagògiques creatives i de desenvolupament personal que superen la concepció caduca que limita l'educació als pilars del saber i el fer, i l'amplia cap al sentir, emocionant a els educands i trobant-se amb ells mateixos, així com l'aprendre a conviure amb els altres éssers amb qui compartim el planeta treballant a partir de projectes que donin solucions als reptes que es plantegen a l'aula.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem la conferència gratuïta “Ecoeducació: l'educació en valors del segle XXI”. El proper dijous 11 de maig, a l’auditori de Neàpolis, el pedagog Gerard Corriols ens parlarà d'aquest mètode educatiu imprescindible per un canvi global.