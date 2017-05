L’Estat espanyol, sense pressupostos pel Penedès

El Gobierno de Mariano Rajoy del PP i amb la complicitat explicita de Ciutadans (Cs), estan a punt d’aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).

En aquests pressupostos no hi ha rastre de cap actuació ni cap inversió al territori del Penedès. Un cop més el nostre territori i la seva gent són ignorades per Madrid i pel Govern del PP i Cs.

El Penedès presenta molts dèficits en inversions i actuacions per part de l’Estat espanyol. Som un territori estratègic pel conjunt de l’Estat, patim moltes externalitats negatives en termes d’impacte ambiental de grans infraestructures i el Penedès no té el retorn que deuria pel fet de ser una regió estratègicament posicionada.

Tenim una carretera com és la N340 que té les mateixes característiques que fa 25 anys, no hi ha hagut cap millora, ni cap projecte per desdoblar la carretera o cap estudi per garantir la gratuïtat del tram de la AP7 que passa pel Penedès i que no tingui una alternativa gratuïta rapida i segura, com succeeix en d’altres indrets. Enguany en els pressupostos del 2017 no hi ha cap partida per solucionar aquesta problemàtica. L’única partida present al respecte en clau Penedès, és una proposta per fer una glorieta, la enèsima, però amb una dotació econòmica irrisòria que no permetria ni realitzar-la.

En termes d’infraestructura ferroviària, el Penedès també presenta un conjunt de dèficits històrics i que els pressupostos del 2017 tampoc preveuen cap novetat al respecte. La manca d’inversions en el servei de Rodalies, penalitza, i molt, la qualitat de la mobilitat de tots el penedesenc i penedesenques a les línies R2 i R4 que fan servir cada dia per anar a treballar o a estudiar.

Al mateix temps, des del Penedès es demana una doble actuació en la millora de la connectivitat amb les xarxes ferroviàries que ens travessen pel territori. Per un cantó, el projecte d’intercanviador ferroviari que permeti la connexió entre les xarxes d’ample ibèric i la xarxa d’Alta Velocitat que permetés combinar els serveis comercials entre les dues xarxes i que el Penedès pogués tenir una millor i major accessibilitat al servei.

Per altra banda, el Penedès també demana la possibilitat de tenir un baixador directament a la xarxa d’Alta Velocitat que ens doni major connectivitat amb els pols urbans de la Península i del sud de França per poder millorar la nostra promoció turística i donar servei al prop de 500.000 habitants que té el Penedès.

També cal tenir en consideració el menyspreu de l’Estat cap al Penedès amb el tema del Corredor del Mediterrani, una infraestructura molt important pel desenvolupament industrial i econòmic del territori, i del conjunt de Catalunya. Són molt anys que la pressa de pel al respecte del Corredor continua i sembla que no tindrà fi. El Penedès, com ens recordaven des de FERMED és un territori estratègicament posicionat per ser competitiu en tota la xarxa del Corredor del Mediterrani.

En conclusió pel PP i per Cs, el Penedès és un forat negre, on no cal invertir cap euro i on es continua ignorant la qualitat de vida dels seus habitants i de les seves empreses.

Des del PDeCAT presentarem esmenes al respecte per defensar els interessos i les oportunitats dels penedesencs i les penedesenques, perquè volem ser un partit útil, i volem ser la veu del territori.



Jaume Casañas

President de la Vegueria del Penedès del PDeCAT