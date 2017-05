Perfil integral de treballador institucional (PITI)

Els nous treballadors al servei de l’administració pública està configurat principalment per “PITI’S” que no són més que les inicials de Perfil Integral de Treballador Institucional. Són persones que no tenen ni un horari, ni un calendari laboral previst. Ells estan a casa perquè en qualsevol moment els poden trucar per anar a qualsevol lloc a treballar. Evidentment no són plantilla contractada per l’administració pública, simplement treballen per una altra empresa i el sou que cobraria un funcionari se’l reparteixen el cap de l’empresa i el pobre treballador que està obligat a fer més hores que un rellotge per cobrar un 80% de la categoria més baixa de l’administració. El departament de recursos humans no té cap tipus de problemes ni queixes per part d’aquest col·lectiu que cada cop és més nombrós a l’administració per les innombrables avantatges de tot tipus que comporta. Ell depèn directament del seu cap que també treballa perquè els beneficis del càrrec no li permeten cap excés a la seva vida diària.

El PITI és està preparat per anar a qualsevol hora i a qualsevol lloc encara que sigui avisat amb una hora abans d’incorporar-se al lloc de treball indicat. Una aplicació de mòbil facilita la comunicació ràpida i directa entre tots els membres per poder actuar amb tota velocitat i eficàcia en tot moment.

Evidentment estem parlant d’un equip que té com a mínim quatre uniformes de feina en el seu armari professional. Són capaços de gestionar amb tota efectivitat totes les trucades si en aquell municipi es produeix un esdeveniment inesperat d’abast estatal. Ells estan totalment preparats per donar respostes i filtrar totes les consultes que es puguin produir en casos excepcionals. No els falta el seu uniforme per quan han de realitzar tasques de vigilància en edificis públics o privats perduts enmig de polígons industrials amb una única llanterna a la butxaca per enfrontar-se al més dolent dels atracadors nocturns. La seva xarxa de comunicació els obliga estar gairebé les 24 hores amatents de tot allò que pugui succeir als seus clients. Són ràpids i efectius.

Els “Pitis” estan preparats per realitzar dos o tres tasques a la vegada. Mentre parlen per telèfon et poden ensenyar on estar el parc més proper i li indiquen a un usuari que abans de tot ha d’agafar número per presentar una documentació. Això ho fa d’una manera sincronitzada sense que una acció menyspreí a una altra.

També han rebut cursos per atendre a les persones que avorrides a altes hores de la nit truquen i no saben que fer. Ells saben tractar tot aquest tipus de persones des de les més ocioses que marquen el número perquè no tenen res millor que fer fins a aquells que desesperats per haver tingut un mal dia anuncien reiteradament que es volen llençar per la finestra i aquest cop l’amenaça va en serio. Ells estan allà treballant la situació amb tota professionalitat perquè no passi res greu a qui tenen a l’altre cantó de la línia.

Una de les proves més difícils per accedir a aquest càrrec mal pagat és aprendre una llista de 100 números de telèfon amb el nom de qui correspon i saber per quin motiu trucaria si fos el cas. Abans quan els números mòbils encara formaven part del futur era més senzill, però ara la cosa es un xic més difícil i alguns dels veterans els costa memoritzar aquests números de telèfon.

Aquests professionals són simpàtics, amables i actuen amb tota cordialitat amb tothom que s’apropa per demanar alguna informació o consulta. Persones que saben actuar en cas de petit incident fent un boca a boca o curant una petita ferida a la mà. Encara que estiguin de servei per una porta on passen cada dia 500 persones, ells en tot moment et saben dir qui ha sortit i qui és dins amb una precisió absoluta. També estan preparats per ser discrets en la seva feina i no respondre a preguntes compromeses que a vegades poden fer dany en l’empresa on treballen.

Els Piti’s són esportistes i fan vida sana estan preparats per treballar en les pitjors condicions i gaudeixen d’una molt bona forma per si en algun moment ha d’actuar tot i que ha de ser en situacions extremes sinó sempre truca algun cos de seguretat.