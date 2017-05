En record d’en Josep Maria Ferrando

Tal dia com avui, ens deixà un home, un pare, un amic i, per sobre de tot, una gran persona. Sempre present en els nostres pensaments, no hi ha dia que no sentim l’enyor dels moments viscut però alhora l’escalf d’haver-los pogut viure. L’orgull, la felicitat i l’amor que ens inunda al recordar-te perdurarà per sempre.

Txema, recordant el teu caràcter tant característic ens fas seguir endavant. Ja fa tres anys que ens vas deixar, no t'oblidem i sempre estaràs als nostres cors.

T'estimem!

Irene, Marta, la teva Família i tots els teus amics i coneguts.