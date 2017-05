Parlem de Sant Camil?

Cada dia estic més convençut que el debat en política local és bo si es fa des de l’anàlisi, la ideologia i la voluntat de servei. Així va ser el dia 23 de març en el que vàrem debatre de la gestió de salut al país. L’Enric Mateo i en Xavier Corbella van explicar el complex sistema de gestió de la salut pública aportant la seva experiència tan en projectes municipals com de país. I cal que en parlem, perquè a Sant Pere de Ribes tenim un tema molt important sobre la taula: el futur de Sant Camil.



I què és Sant Camil per Sant Pere de Ribes?: un hospital i unes urgències?. És molt més que això. Ha estat i és un dels motors de la nostra economia i com a tal ha condicionat i condiciona els plantejaments urbanístics i el disseny de les infraestructures bàsiques. És el treball de moltes persones i empreses que al seu entorn han crescut. I socialment és un referent, que té en el banc d’aliments el seu més clar exemple.



No sé si la millora de la gestió de la salut a la comarca passa per la construcció d’un hospital a Vilanova, del que si estic segur és que no només passa per això. Els Camils ha de seguir sent un centre de referència que doni servei a tota la comarca, mantenint el caràcter que té, o transformant-se en un centre sociosanitari amb serveis públics de qualitat pel tractament de postoperatoris, malalties cròniques, serveis a malalties mentals, formació, urgències, etc. En el debat de millora dels serveis de salut no es pot deixar de banda el que ha estat i és Sant Camil. Està ben situat en una comarca gran en població però petita en extensió, té un gran potencial de creixement en un entorn natural i s’ha treballat durant anys en planificació i execució de millores de comunicació. No es pot menystenir, Sant Camil és una molt bona opció de futur i s’ha de tenir en compte.



El dia 23 vàrem arribar a una conclusió, potser molt pragmàtica, però real: el que cal ara mateix és inversió als centres que ens donen servei al Garraf: Sant Camil i Sant Antoni. El debat de les accions a llarg termini s’ha de fer, però no podem obviar la realitat actual, que anant bé, serà per molts anys.

Lluís Giralt

Portaveu de PDeCAT-ViA a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes