Comunicat de l’Agrupació local del PSC de Cubelles

Després de les manifestacions públiques realitzades per part del ja ex-regidor socialista Sr. José Manuel Écija, l’agrupació local del PSC de Cubelles vol manifestar el següent:

• Tal i com ja recollia el nostre comunicat publicat en data 19 d’abril de 2017, i tal i com ha reconegut també públicament el Sr. Écija a diversos mitjans de comunicació, la seva decisió de formar part del Govern de Cubelles és totalment personal i unilateral. Es tracta d’una decisió que mai ens va comunicar de forma prèvia i, per tant, tampoc va ser debatuda ni emparada per l’Executiva local ni per la pròpia assemblea de l’agrupació. Es tracta doncs d’una decisió presa totalment al marge i amb desconeixement per part dels seus companys i electors, així com de qualsevol òrgan de govern de l’agrupació socialista local o de la Federació Alt Penedès-Garraf del PSC.

• L’Executiva Local va tenir coneixement verbal per part del Sr. Écija de la seva decisió unilateral un cop ja efectuat el seu nomenament per part del Govern Local. És a dir, ja s’havia negociat la seva incorporació i adoptat l’acord formal, tal i com recull el Decret d’Alcaldia nº 181/2017 de 13 d’abril de 2017.

• Malgrat tot, el Sr. Écija va demanar a posteriori a l’Executiva Local l’oportunitat d’explicar la seva decisió davant l’assemblea de l’Agrupació Local del PSC de Cubelles. Aquesta assemblea va ser convocada a tal efecte i es va celebrar el dia 24 d’abril amb la seva presència. És rotundament fals, per tant, que el Sr. Écija no vagi tenir oportunitat d’explicar-se, malgrat la seva decisió ja havia estat presa sense coneixement previ. Per altra banda, també volem manifestar que, en contra de les seves manifestacions públiques, sí que va poder explicar-se davant dels òrgans superiors del partit.

• En la mateixa Assemblea de data 24 d’abril de 2017 es va posar en el seu coneixement que l’Executiva Nacional del PSC va adoptar l’acord de la seva suspensió immediata com a militant socialista i el trasllat a la Comissió de Garanties del PSC amb demanda d’expulsió definitiva, sempre com a resultat del seu procediment unilateral al marge dels Estatuts del PSC, que reconeixen les decisions col·legiades i representatives a través dels òrgans dels partit. Per tant, també es fals que, segons ha manifestat als mitjans de comunicació, no tingui constància de la seva baixa com militant del PSC.

• L’actuació i forma de fer del Sr. Écija és totalment premeditada i calculada, doncs així també ho manifesta als mitjans de comunicació i sembla tenir com a única finalitat garantir-se, a títol personal, drets propis com a membre del Govern Municipal de Cubelles.

• Mitjançant la política i la nostra implicació, tots treballem per al nostre municipi. Ho fem amb voluntat de respecte al companys i al partit en el qual ens organitzem de forma representativa. Per aquest motiu, considerem l’actuació del Sr. Écija una falta absoluta de respecte i de transparència cap els membres del PSC de Cubelles, com cap als ciutadans i ciutadanes de Cubelles que van donar suport a les eleccions municipals a una candidatura col·lectiva del PSC al municipi.

• Els òrgans de Govern de l’Agrupació, tant l’Executiva com l’Assemblea hem actuat sempre, malgrat aquests fets, amb total transparència, rigor i respecte a la persona del Sr. Écija però, al mateix temps, defensarem la lleialtat, el respecte democràtic i als òrgans del PSC, i la coherència.