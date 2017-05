MIllorar la teva relació amb els diners

Una de les situacions més habituals que es presenten en la vida quotidiana de les persones que inicien un procés de Coaching és la mala relació que mantenen amb els diners i les seves finances personals. Des de els que semblen tenir un forat en totes les seves butxaques, fins als que consideren que els diners son alguna cosa maleïda i que relacionar-te amb ella et converteix com a poc en mala persona.

Salvant les distàncies el primer que els dic és que els diners no son dolents i que qui els envileix són les persones que fan d'ells un instrument que perjudica les relacions que mantenen amb la resta de les persones i amb el món en general.

Fet aquest parèntesi, queda clar que existeix una pèssima formació financera. Les persones no posseeixen els coneixements essencials per mantenir una equilibrada relació amb els productes bancaris en general. Bona prova d'això són les clàusules sòl en les hipoteques o les preferents i altres succedanis bancaris que han donat al trast amb els estalvis de moltes famílies, treballats amb més desig que control al llarg de tota la vida.

A més d'aquesta ignorància manifesta sobre qüestions econòmiques, els éssers humans som d'impulsos que ens porten a prendre decisions des del cor i l'emoció. Aquestes decisions, en aquests assumptes acostumen a ser en general males decisions. La despesa descontrolada, la falta de pressupost i planificació, són un còctel explosiu que reporta conseqüències severes que porten a famílies senceres en situacions econòmiques pròsperes a territoris de pobresa i vulnerabilitat dels quals resulta molt complicat sortir.

Penseu que la qualitat de vida que et pot donar els diners no és directament proporcional al molt que puguis guanyar, sinó al balanç equilibrat que mantinguis entre el teu nivell d'ingrés i despesa. Per tant, un bon nivell guardarà una relació directa amb l'administració coherent dels diners que puguem gestionar amb realisme i proporcionalitat.

Avui us porto una senzilla eina per començar a sanejar la nostra forma de fer amb els diners. És la regla del 50-40-10. Tres punts per començar a usar els nostres diners i treure-li el millor partit a aquesta estigmatitzada relació que volem i anem a canviar.

1. El 50% dels teus ingressos (la meitat) poden ser destinats a cobrir les nostres despeses regulars sense excedir-se d'aquest límit. Aquestes despeses són els dedicats a compra d'habitatge (hipoteca) o lloguer de la mateixa, alimentació, salut i educació.

2. El 40% (una mica menys de la meitat) dels nostres ingressos podem destinar-ho a les nostres despeses variables. Són en resum, decisions de consum com la roba, l'oci, el transport privat i els pagaments realitzats mitjançant targetes de crèdit i o dèbit.

3. L'últim 10% (com a mínim) dels nostres ingressos ha d'anar destinat a l'estalvi i a metes financeres.

Tres senzilles instruccions que us complementem amb una fulla d'Excel que podeu utilitzar per conèixer quin és el moment sobre la vostra situació econòmica. Amb ella anem a visualitzar amb nombres reals el quin, per començar a posar en pràctica el com variar i reconduir una economia negativa.

Te la pots descarregar en aquest enllaç