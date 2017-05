Empreses més eficients i competitives amb Six Sigma i la metodologia DMAIC

Six Sigma és una estratègia de millora, una eina que té per objectiu fer que les empreses siguin més eficients i competitives. Es basa en una organització amb responsabilitats ben definides, el seguiment d'unes etapes que asseguren que no s'oblidarà res important i en l'ús de dades convenientment recollides i analitzades- per a la presa de decisions.

Es tracta de proporcionar les capacitats i habilitats necessàries per liderar equips de millora. Això s'aconsegueix a través d'una formació-acció basada en l'èmfasi dels conceptes, la utilització de programari especialitzat i el desenvolupament d'un projecte de millora.

En aquest context, el Campus Universitari de la Mediterrània us proposa la conferència gratuïta (prèvia inscripció) sota el títol de “Six Sigma i la metodologia DMAIC”, la qual tindrà lloc el proper dimarts 16 de maig a les 18 hores a l’auditori de Neàpolis. La xerrada anirà a càrrec d’Anna Carré, psicòloga i Coach&Lean Six Sigma. Consultant amb 36 anys d’experiència a l’industria farmacèutica i apassionada per la Millora Continua.

El perfil de les persones a qui s’adreça la formació és molt divers, tant des del punt de vista de la formació prèvia (enginyers, farmacèutics, biòlegs, economistes, psicòlegs, metges ...) com del càrrec que ocupen en l'organització.

També és molt variat el tipus d'organitzacions de procedència, es pot aplicar pràcticament a tots els sectors, mides i estats d'implantació d'alguna metodologia de millora: des de les que tenen un sistema avançat funcionant correctament, fins a les que estan començant a plantejar-se la seva implantació, sense oblidar les que volen revitalitzar-lo.