Les claus del vídeo màrqueting

Les persones recorden el 10% del que escolten, el 20% del que llegeixen i el 80% del que miren. Després de la fotografia, no hi ha dubte que el vídeo és el nou protagonista a Internet. I per això, no ens pot estranyar que les marques cada dia s’interessin més per aquest format en les seves campanyes de publicitat, i que el vídeo màrqueting no pari de créixer amb nous formats.

Un recent estudi de Wyzowl sugereix que el vídeo és més efectiu i més popular que mai. L’estudi revela dades molt significatives en l’àmbit del màrqueting de continguts: el 97% dels professionals afirmen que el vídeo els va ajudar a augmentar el grau de coneixement dels seus productes o serveis, un 81% el va considerar clau en l’increment de les vendes, i un 76% afirma a l’estudi que havia incrementat el tràfic de la seva web. Així mateix, un 83% dels enquestats consideren que el vídeo els ofereix un bon retorn de la inversió (ROI), un 7% més que l’any anterior. Això explica que aquest 2017 el 99% de les empreses que ja fan servir el vídeo continuaran utilitzant-lo, i el 34% dels que encara no ho feien servir començaran a utilitzar-ho en les seves estratègies de màrqueting.

Aquest creixement tant important fa que arribin noves oportunitats i tendències com el Facebook Live (utilizat pel 19% de les marques), Snapchat (8%), Instagram (26%), vídeos en 360º (12%) o la realitat virtual (7%), i que tots els professionals incorporin aquestes novetats als seus plans de màrqueting.

La mateixa Facebook fa poc va presentar un estudio sobre l’efectivitat del contingut en vídeo, que conclou que les persones mantenen la mirada 5 vegades més de temps en el contingut en vídeo que en contingut estàtic, tant en Facebook com en Instagram. Aquest estudi també revela algunes de les claus del creixement de la visualització del vídeo: els smartphone, los bing-watching o maratons de vídeos, la importància del context, i la emoció de la novetat.

L’estudi mostra que és l’smartphone el dispositiu on es cosumeixen més vídeos online. És per això que les marques han d’assegurar-se que el seu contingut està adaptat al mòbil de manera general i a les xarxes socials i a les seves novetats tècniques de manera més específica. Facebook, per exemple, acaba d’anunciar que el so dels vídeos en el newsfeed s’afegirà de manera progressiva. El mateix estudi revela que el 41% dels vídeos no tenen significat sense so. Una altra novetat són els vídeos verticals, un format cada cop més popular que permet veure els vídeos a pantalla completa. Però és la durada dels vídeos un dels aspectes més importants que afecten el vídeo màrqueting, de manera que els 5 o 7 primers segons són la clau per captar els usuaris. Si no ho fa, abandonaran la visualització.

D’aquests estudis podem obtenir algunes raons importants dels motius pels quals hem d’utlitzar el vídeo en les nostres estratègies de màrqueting:

-Tothom mira vídeos: la meitat dels usuaris d’internet d’entre 25 a 45 anys comparteixen vídeos online, el que ja representa el 50% del tràfic mòbil, en 2018 arribarà al 84% de tot el tràfic en internet.

-Prémer i mirar: són fàcil de consumir i a la gent els hi encanta i fan entretenir en molts moments del dia.

-Ratio de conversa: el 90% dels compradors online afirmen que el vídeo els ajuda en la decisió de compra i el 85% està disposat a comprar en pàgines on hi ha vídeos dels productes o serveis.

-Una història a cada vídeo: Les imatges, els sons, el montatge, el text i la veu en off són elements més efectius per contar una historia de manera més creativa i emocional.

-El vídeo és la gran batalla actual de les xarxes socials: facebook, twittter, youtube, instagram, snapchat, periscope… Ningú vol quedar-se fora, tots tenen plans i projectes al voltant del vídeo.

Són raons prou importants per apostar pel format audiovisual i començar a producir i contractar els vídeos promocionals de la nostra empresa i productes, realitzar vídeo entrevistes per presentar els nostres serveis, elaborar anuncis en vídeo, emetre vídeo en directe per la xarxes socials (LIVE), experimentar amb el vídeo en 360º, o els nous formats que estan per arribar.